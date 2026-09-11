U Benkovcu iskrcano 6500 tona ilegalnog otpada: "U gradu vladaju strah i šutnja, ljudi se boje govoriti"

Dunja Gusić iz Možemo i udruge Vlajterego Benkovac gostovala je kod Nine Kljunak u Novom danu, gdje je govorila o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalj u Benkovačkom Selu, mogućem onečišćenju okoliša, izostanku nadzora te reakciji lokalne vlasti i građana.

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