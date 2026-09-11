Oglas

DUNJA GUSIĆ

U Benkovcu iskrcano 6500 tona ilegalnog otpada: "U gradu vladaju strah i šutnja, ljudi se boje govoriti"

author
N1info
|
11. ruj. 2026. 12:42
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Dunja Gusić iz Možemo i udruge Vlajterego Benkovac gostovala je kod Nine Kljunak u Novom danu, gdje je govorila o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalj u Benkovačkom Selu, mogućem onečišćenju okoliša, izostanku nadzora te reakciji lokalne vlasti i građana.

Oglas

Teme
dunja gusić n1 tv n1tv nina kljenak novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ