Jared Goyette
Ukrajinski novinar o potezu Zelenskog: "Imate sukob dviju vizija Ukrajine"
Jared Goyette, novinar ukrajinskog Kyiv Independenta, javio se iz Ukrajine za Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirao rekonstrukciju ukrajinske Vlade, prosvjede u zemlji i stanje na bojištu.
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SK
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