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Jared Goyette

Ukrajinski novinar o potezu Zelenskog: "Imate sukob dviju vizija Ukrajine"

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N1 Info
|
20. srp. 2026. 11:42
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Jared Goyette, novinar ukrajinskog Kyiv Independenta, javio se iz Ukrajine za Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirao rekonstrukciju ukrajinske Vlade, prosvjede u zemlji i stanje na bojištu.

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Teme
jared goyette n1 tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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