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tko će biti novi predsjednik?

Varvodić: Potpisi sami po sebi ne znače ništa, a Primorčeva predstava s predajom pokazuje smjer kojim će voditi HOO

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N1 Info
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10. srp. 2026. 12:41
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Tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora? Odgovor ćemo doznati za nekoliko tjedana. Jedan od kandidata, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić, gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o svojoj kandidaturi i planovima za HOO.

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josip varvodić n1tv video

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