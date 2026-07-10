Varvodić: Potpisi sami po sebi ne znače ništa, a Primorčeva predstava s predajom pokazuje smjer kojim će voditi HOO

Tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora? Odgovor ćemo doznati za nekoliko tjedana. Jedan od kandidata, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić, gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o svojoj kandidaturi i planovima za HOO.

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