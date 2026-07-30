posjetitelji ostali u šoku
VIDEO / Drama kod Krškog: Na teniskom terenu se pojavio pješčani vrtlog i odnio sve pred sobom
U okolici Krškog prije nekoliko dana nastao je snažniji pješčani vrtlog koji je iznenadio posjetitelje teniskih terena.
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Posjetitelje teniskih terena u okolici Krškog prije nekoliko dana iznenadio je snažniji pješčani vrtlog, objavio je na Facebooku profil Neurje.si, koji je podijelio i snimku jednog od očevidaca.
Kako su pojasnili u objavi, pješčani vrtlog (engl. dust devil) manji je zračni vrtlog koji nastaje zbog vrlo jakog zagrijavanja tla. Kada se vrući zrak počne brzo dizati, zbog manjih razlika u vjetru može se početi okretati i oblikovati vrtlog koji s tla podiže prašinu, pijesak, lišće i druge lagane čestice, zbog čega postaje jasno vidljiv.
Takvi se vrtlozi najčešće pojavljuju tijekom sunčanih, vrućih i suhih dana, kada je atmosfera razmjerno mirna. Većina ih je slaba i ne uzrokuje štetu, no snažniji mogu dosegnuti brzinu vjetra veću od 80 kilometara na sat. Tada mogu prevrtati lakše predmete, oštetiti krovove, rušiti stabla ili prouzročiti manju materijalnu štetu, naveli su iz Neurje.si.
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