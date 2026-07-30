VIDEO / Drama kod Krškog: Na teniskom terenu se pojavio pješčani vrtlog i odnio sve pred sobom

Takvi se vrtlozi najčešće pojavljuju tijekom sunčanih, vrućih i suhih dana, kada je atmosfera razmjerno mirna. Većina ih je slaba i ne uzrokuje štetu, no snažniji mogu dosegnuti brzinu vjetra veću od 80 kilometara na sat. Tada mogu prevrtati lakše predmete, oštetiti krovove, rušiti stabla ili prouzročiti manju materijalnu štetu, naveli su iz Neurje.si.