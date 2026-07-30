policajci spriječili tragediju
Pokušaj ubojstva u policijskoj postaji u Zagrebu: Državljanin Srbije završio u bolnici
U četvrtak, 30. srpnja oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vrijeme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije, izvijestila je policija.
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Policijski su službenici odmah reagirali te je po njihovom ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom.
Muškarac je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.
Težina ozljeda za sada nije okvalificirana.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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