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policajci spriječili tragediju

Pokušaj ubojstva u policijskoj postaji u Zagrebu: Državljanin Srbije završio u bolnici

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N1 Info
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30. srp. 2026. 12:23
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Zagreb
Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

U četvrtak, 30. srpnja oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vrijeme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije, izvijestila je policija.

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Policijski su službenici odmah reagirali te je po njihovom ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom.

Muškarac je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Težina ozljeda za sada nije okvalificirana.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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Teme
pokušaj ubojstva policija zagreb

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