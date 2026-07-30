INTERVJU SA SVETIM OCEM
Papa: Volim SAD, ali se više osjećam kao univerzalni pastir nego Amerikanac
Papa Lav XIV., prvi poglavar Katoličke Crkve iz Sjedinjenih Država, u razgovoru za NBC rekao je da gaji „veliku ljubav” prema svojoj domovini i onome što ona predstavlja, no da se više smatra univerzalnim „pastirom” nego Amerikancem.
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Papa rođen u Chicagu kao Robert Francis Prevost u srijedu navečer razgovarao je s američkom televizijskom mrežom na marginama molitvenog bdjenja u Castel Gandolfu, ljetnoj papinskoj rezidenciji. Na ceremoniji je nastupio talijanski tenor Andrea Bocelli uz pratnju zbora mladih, prenosi France Presse.
„Osjećam veliku ljubav prema Americi, ali smatram da moja misija ima vrlo važnu dimenziju, sastavljenu upravo u tome da sam pastir univerzalne Crkve te da imam glas i mogućnost obraćanja ljudima diljem svijeta”, rekao je papa koji je gotovo dva desetljeća proveo kao misionar u Peruu.
Upitan što najviše voli u Sjedinjenim Državama, odgovorio je: „Toliko toga”. „U određenom smislu, ako govorimo o načelima, o onome što SAD predstavlja, volim taj osjećaj slobode, ideju prilike, spremnost da se generacijama prihvaćaju ljudi iz cijelog svijeta kako bi postali dio Amerike”, rekao je 70-godišnji Sveti Otac.
Papa u više navrata stao na stranu migranata
Naglasio je su njegovi baka i djed bili imigranti te da s majčine strane ima „pretke koji su bili i robovi i robovlasnici". Njegov djed s očeve strane bio je Talijan, a baka iz Francuske.
Lav XIV. je, po uzoru na prethodnika Franju, od početka svog pontifikata u više navrata stao u obranu imigranata, ocijenivši „neljudskim” tretman koji je vlada Donalda Trumpa provodila prema njima u SAD-u.
Dana 4. srpnja, na američki Dan neovisnosti, posjetio je talijanski otok Lampedusu – jednu od glavnih ulaznih točaka u Europu za migrante koji pokušavaju prijeći Sredozemlje iz Afrike. Od tamo je pozvao na toleranciju i zaštitu ranjivih migranata, od kojih mnogi izgube život tijekom tog putovanja.
Američki papa je za NBC također izjavio kako službeni posjet Sjedinjenim Državama još nije u planu, ali se nada da će onamo otputovati uskoro.
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