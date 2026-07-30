PAPRENE CIFRE
FOTO / Objavili račun iz restorana. Cijene kave i vode ostavit će vas bez teksta
Fotografija računa iz jednog prestižnog restorana na Sardiniji izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama zbog visokih cijena espressa, vode i naknade za posluživanje.
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Fotografija računa iz jednog prestižnog restorana u Porto Cervu na Sardiniji posljednjih je dana potaknula žustru raspravu na društvenim mrežama. Gosti su za espresso platili 10 eura, a dodatno su iznenađenje izazvale cijena flaširane vode i naplaćeni coperto, odnosno naknada za postavu stola i osnovnu uslugu.
Račun iz poznatog restorana Zuma na Facebooku je objavila stranica Braciami Ancora. Uz fotografiju su napisali da upravo taj račun najbolje dočarava ljeto na Sardiniji te su pratitelje upitali koja ih stavka najviše iznenađuje. Prema reakcijama brojnih korisnika, najveći šok izazvale su cijene kave i vode.
Ukupan iznos računa iznosio je 532 eura. Osim 10 eura za espresso, veliku pozornost privuklo je i 12 eura za bocu vode te 15 eura po osobi za takozvani coperto, koji se u Italiji naplaćuje kao naknada za postavu stola i osnovno posluživanje.
Stotine komentara
Objava je prikupila stotine komentara. Dio korisnika smatra da su takve cijene pretjerane i neopravdane, a posebno su isticali visoku cijenu vode te dodatni trošak za coperto.
S druge strane, bilo je i onih koji su podsjetili da je Porto Cervo jedno od najekskluzivnijih turističkih odredišta na Mediteranu. Ljetovalište je poznato po luksuznim hotelima, prestižnim restoranima, raskošnim jahtama i imućnim gostima pa mnogi smatraju da su visoke cijene ondje očekivane.
U komentarima se moglo pročitati i da Porto Cervo ne predstavlja stvarnu sliku Sardinije, već prije svega odredište namijenjeno najbogatijima, gdje su cijene prilagođene platežno moćnoj klijenteli. Pojedini su istaknuli i da gosti sami odlučuju posjetiti takve restorane pa ih visoki računi ne bi trebali iznenaditi.
Nije nedostajalo ni duhovitih komentara. Jedan je korisnik u šali napisao da su gosti sami povećali račun jer su naručili četiri boce vode umjesto vina.
Rasprava je ponovno otvorila pitanje gdje je granica između luksuza i pretjerivanja. Dok jedni smatraju da su visoke cijene sastavni dio ponude ekskluzivnih odredišta, drugi drže da su 10 eura za espresso i 12 eura za bocu vode ipak iznad granice razumnog.
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