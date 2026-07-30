FOTO / Objavili račun iz restorana. Cijene kave i vode ostavit će vas bez teksta

S druge strane, bilo je i onih koji su podsjetili da je Porto Cervo jedno od najekskluzivnijih turističkih odredišta na Mediteranu. Ljetovalište je poznato po luksuznim hotelima, prestižnim restoranima, raskošnim jahtama i imućnim gostima pa mnogi smatraju da su visoke cijene ondje očekivane.