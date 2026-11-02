ODLAZAK LEGENDE
Zvonko Alač o Miši Kovaču: "Bio je veći od života. Bio je simbol Dalmacije, ali i cijele Hrvatske"
N1 Hrvatska
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02. stu. 2026. 10:18
| Novi dan
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Novinar Zvonko Alač gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o legendarnom pjevaču Miši Kovaču koji je preminuo ove subote. Alač je govorio o Mišinoj glazbenoj ostavštini, karizmi i posebnom mjestu koje je zauzimao u životima brojnih Dalmatinaca. Alač je na Indexu objavio i svoj tekst pod naslovom "Moj život s Mišom", u kojem se prisjetio pjevača koji ga je, kako kaže, pratio od najranijeg djetinjstva.
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