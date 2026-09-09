predstojnik Ureda predsjednika
Orsat Miljenić o reakciji Bruxellesa na Mladićev sprovod: Moramo štititi svoj interes i boriti se za njega do kraja
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je, među ostalim, i situaciju sa Srbijom oko odnosa prema ratnom zločincu Ratku Mladiću.
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