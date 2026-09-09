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predstojnik Ureda predsjednika

Orsat Miljenić o reakciji Bruxellesa na Mladićev sprovod: Moramo štititi svoj interes i boriti se za njega do kraja

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N1 Info
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09. ruj. 2026. 15:03
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Predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je, među ostalim, i situaciju sa Srbijom oko odnosa prema ratnom zločincu Ratku Mladiću.

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Teme
hanan nanić n1 tv novi dan orsat miljenić video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

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