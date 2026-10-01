odgovor iz moskve
Rusija protjeruje mađarske diplomate
Rusija će protjerati neodređen broj mađarskih diplomata kao recipročnu mjeru nakon što je Mađarska u rujnu protjerala 10 ruskih diplomata zbog aktivnosti nespojivih s njihovim statusom, objavilo je u četvrtak rusko ministarstvo vanjskih poslova.
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"Kao recipročnu mjeru, skupina djelatnika mađarskog veleposlanstva u Moskvi te mađarskih generalnih konzulata u Sankt Peterburgu i Kazanju mora napustiti teritorij Ruske Federacije u roku od dva tjedna", navelo je rusko ministarstvo.
Mađarska je u rujnu objavila da protjeruje 10 članova ruskog diplomatskog predstavništva zbog "neprihvatljivih aktivnosti". Riječ je o formulaciji koja se u diplomatskom kontekstu često koristi kao eufemizam za špijunažu, iako Budimpešta tada nije precizirala prirodu aktivnosti koje im stavlja na teret.
Bio je to prvi službeno objavljeni slučaj protjerivanja ruskih diplomata iz Mađarske od 2018. godine.
Mađarska je tada poručila da su ruski diplomati provodili aktivnosti koje prema Bečkoj konvenciji nisu prihvatljive za osobe s diplomatskim statusom te im je naloženo da napuste zemlju.
Rusija je nakon odluke Budimpešte najavila "oštar i bolan" odgovor.
Mađarska, članica Europske unije i NATO-a, godinama je pod vodstvom Viktora Orbana održavala bliske odnose s Moskvom te se nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. nije pridružila nizu europskih zemalja koje su protjerivale ruske diplomate.
Nova vlada premijera Petera Magyara, koja je preuzela vlast nakon poraza Orbana na parlamentarnim izborima u travnju, nastoji poboljšati odnose s partnerima u Europskoj uniji.
Europska komisija ranije je odluku Mađarske o protjerivanju ruskih diplomata opisala kao očekivanu reakciju na, kako je rekla, kontinuiranu rusku kampanju hibridnih napada usmjerenih na EU i njegove države članice.
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