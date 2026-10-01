grupacija iz UAE-a
Britanski premijer jako je zabrinut: Što ako vlasnici Cityja prodaju klub?
Britanski premijer Andy Burnham poručio je da bi ga zabrinuo mogući odlazak vlasnika Manchester Cityja nakon što je klub proglašen krivim za većinu optužbi za kršenje financijskih pravila Premier lige.
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Burnham je izjavio da bi bio "jako zabrinut" kad bi vlasnici Manchester Cityja odlučili prodati klub nakon što je neovisna komisija utvrdila da je klub prekršio većinu financijskih pravila za koja je bio optužen.
Burnham, inače navijač Evertona i bivši gradonačelnik šireg područja Manchestera, pohvalio je ulaganja vlasničke grupacije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je Manchester City preuzela 2008. godine, prenosi Politico.
"Bio bih jako zabrinut da ih izgubimo. Bili su veliki partner u izgradnji modernog Manchestera, a očito i u izgradnji Manchester Cityja kao globalne sportske sile", rekao je Burnham za BBC.
Dodao je kako cijeni ulaganja City Football Groupa i šire vlasničke strukture, ne samo u stadion Etihad i okolni sportski kompleks, već i u sam grad.
City se žalio na odluku
Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim za većinu optužbi koje su mu stavljene na teret.
Među njima su i navodi o sklapanju fiktivnih komercijalnih ugovora kojima se, prema zaključcima komisije, pokušalo prikriti više od 830 milijuna funti tajnog financiranja.
Manchester City i dalje negira bilo kakvu krivnju, a klub ima rok do 2. listopada za podnošenje žalbe.
Slučaj bi mogao imati ozbiljne posljedice za klub, uključujući mogućnost disciplinskih sankcija. Burnham je, međutim, naglasio da se neće miješati u postupak.
"Naravno da sam uvjeren da će sve moje interakcije s vlasnicima Cityja dok sam bio gradonačelnik izdržati svaku provjeru", rekao je.
Neće intervenirati
Burnham je odbacio mogućnost vlastitog političkog utjecaja na eventualnu kaznu za Manchester City, unatoč nagađanjima da bi ozbiljne sankcije mogle imati šire posljedice za trgovinske odnose Ujedinjenog Kraljevstva i Abu Dhabija.
Vlasnik Manchester Cityja od 2008. godine je Abu Dhabi United Group, predvođen šeikom Mansourom bin Zayedom Al Nahyanom, potpredsjednikom Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Burnham je pritom naglasio da je njegov stav usmjeren na doprinos vlasnika razvoju Manchestera, a ne na sam disciplinski postupak protiv kluba.
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