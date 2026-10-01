"Nemam imovine, ni kredita, automobila, ni kamen s Brača i Hvara. Ako želite izlistat ću sve vožnje, svoj tekući račun na što i kako trošim dobit ćete. Imamo Vučića u Splitu koji će poslati inspekciju u firmu u kojoj se zaposlim. Posao su mi ponudila dva ugostitelja koja sam najviše nagazio tijekom mandata, hvala im na tome. Živimo u društvu straha, ne postoji kriminalnija organizacija od HDZ-a. Postaje neugodno pitanje od čega ja živim, svi znate od čega živim, ovo se iz sjednice u sjednicu ponavlja", rekao je Ivošević.