prekinuta je
Žestoko na sjednici u Splitu. Ivošević izbačen, nema kvoruma: "Pretjerali ste"
Danas se u Banovini održala 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, a riječ je o tematskoj sjednici posvećenoj noćnim klubovima u centru Splita. Jedina točka dnevnog reda bila je rasprava o stanju i problematici noćnih klubova u gradskom središtu.
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Tematsku sjednicu svojim su potpisima inicirali vijećnici Centra, nakon što su na posljednjoj redovnoj sjednici u srpnju zatražili da se na dnevni red uvrsti peticija stanara za zatvaranje kluba „X“ u Sinjskoj ulici. Zatražili su i raspravu o zabrani točenja alkohola u klubovima nakon određenog sata. Njihovi prijedlozi tada nisu uvršteni na dnevni red, dok je peticija odbijena jer nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za njezino razmatranje.
Tijekom pauze koju je zatražio "Centar", Bojan Ivošević je održao konferenciju na kojoj je kazao da su napadi gradonačelnika Šute prešli sve granice. Rekao je da živi od ušteđevine te da borba s HDZ-om ima svoju cijenu, prenosi novinarka Slobodne Dalmacije Mia Uzinić.
"Nemam imovine, ni kredita, automobila, ni kamen s Brača i Hvara. Ako želite izlistat ću sve vožnje, svoj tekući račun na što i kako trošim dobit ćete. Imamo Vučića u Splitu koji će poslati inspekciju u firmu u kojoj se zaposlim. Posao su mi ponudila dva ugostitelja koja sam najviše nagazio tijekom mandata, hvala im na tome. Živimo u društvu straha, ne postoji kriminalnija organizacija od HDZ-a. Postaje neugodno pitanje od čega ja živim, svi znate od čega živim, ovo se iz sjednice u sjednicu ponavlja", rekao je Ivošević.
Nakon pauze rasprava se nastavila prepirkom između Marijane Puljak i Josipa Gojaka koji su raspravljali o tome je li ova sjednica igrokaz oporbe ili nije.
Ivošević izbačen
Bojan Ivošević izbačen je sa sjednice zbog svog ponašanja. Ivošević tvrdi da se nakon pauze vratio, sjedio i samo držao papir bez verbalnih upadica.
Jakov Prkić javio se za povredu poslovnika te kazao da je Stanišić Ivoševiću izrekao opomenu i nakon toga proglasio stanku.
"Mislim da ste pretjerali. Mjera je bila prenagla, bilo je i oštrijih sukoba", rekao je Prkić te zamolio da se Ivoševića vrati jer nema smisla ubijati raspravu. Stanišić je kazao da se Ivoševiću treba postaviti granice.
Jakov Prkić je kazao da im je jedino preostalo da i oni solidarno napuste sjednicu. U obranu je Ivoševiću stao i Damir Barbir.
Za riječ se javila Marijana Puljak ali s obzirom na to da nema kvoruma ne smije govoriti. Sazvana je pauza od 15 minuta.
Nakon pauze, utvrđeno je da nema kvoruma te je sjednica prekinuta.
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