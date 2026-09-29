Incident u Kini
VIDEO / Đoković pogođen u glavu, pogledajte reakciju koja je uslijedila
Novak Đoković našao se u neugodnoj situaciji nakon treninga pred početak turnira u Pekingu, kada ga je jedan predmet pogodio u glavu dok je dijelio autograme navijačima.
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Srpski tenisač je po završetku treninga prišao tribinama i izdvojio vrijeme za brojne navijače koji su željeli njegov potpis. Potpisivao je loptice, majice i kape, a onda je u jednom trenutku prema njemu poletio predmet koji ga je pogodio u glavu.
Đoković je zastao i vidno iznenađen pogledao u pravcu navijača koji je bacio predmet, dok je odmah reagirao i njegov suradnik Carlos Gómez-Herrera.
Ispostavilo se da je u pitanju kapa, ali ovo nikako nije bilo ugodno. Razlog? Đoković je doživio mnogo veću neugodnost kada je u Rimu jednom muškarcu metalna boca ispala iz torbe i udarila ga direktno u glavu. Samo sedam dana kasnije vidjelo se na Roland Garrosu da mu je dio glave koji je pretrpio udarac obrijan, a navodno je dva dana imao problema s ravnotežom.
On se obratio osiguranju i zatražio da navijač koji je pogodio Đokovića bude udaljen iz dvorane.
Najbolji srpski tenisač nije želio dodatno ulaziti u raspravu, ali je bilo jasno da mu se potez navijača nije svidio. Nedugo zatim završio je s dijeljenjem autograma i napustio teren.
Must be some Psycho Fedal fan.Charly got him ejected .Good thing is 🐐was in good mood later 🤪 https://t.co/oCxdSCWckY pic.twitter.com/AiOZ2r4Ea0— Raul (@Raulgunner2) September 28, 2026
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