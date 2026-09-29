VIDEO / Đoković pogođen u glavu, pogledajte reakciju koja je uslijedila

Ispostavilo se da je u pitanju kapa, ali ovo nikako nije bilo ugodno. Razlog? Đoković je doživio mnogo veću neugodnost kada je u Rimu jednom muškarcu metalna boca ispala iz torbe i udarila ga direktno u glavu. Samo sedam dana kasnije vidjelo se na Roland Garrosu da mu je dio glave koji je pretrpio udarac obrijan, a navodno je dva dana imao problema s ravnotežom.