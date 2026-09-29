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Incident u Kini

VIDEO / Đoković pogođen u glavu, pogledajte reakciju koja je uslijedila

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N1 BiH
|
29. ruj. 2026. 09:27
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novak đoković
JOE KLAMAR / AFP

Novak Đoković našao se u neugodnoj situaciji nakon treninga pred početak turnira u Pekingu, kada ga je jedan predmet pogodio u glavu dok je dijelio autograme navijačima.

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Srpski tenisač je po završetku treninga prišao tribinama i izdvojio vrijeme za brojne navijače koji su željeli njegov potpis. Potpisivao je loptice, majice i kape, a onda je u jednom trenutku prema njemu poletio predmet koji ga je pogodio u glavu.

Đoković je zastao i vidno iznenađen pogledao u pravcu navijača koji je bacio predmet, dok je odmah reagirao i njegov suradnik Carlos Gómez-Herrera.

Ispostavilo se da je u pitanju kapa, ali ovo nikako nije bilo ugodno. Razlog? Đoković je doživio mnogo veću neugodnost kada je u Rimu jednom muškarcu metalna boca ispala iz torbe i udarila ga direktno u glavu. Samo sedam dana kasnije vidjelo se na Roland Garrosu da mu je dio glave koji je pretrpio udarac obrijan, a navodno je dva dana imao problema s ravnotežom.

On se obratio osiguranju i zatražio da navijač koji je pogodio Đokovića bude udaljen iz dvorane.

Najbolji srpski tenisač nije želio dodatno ulaziti u raspravu, ali je bilo jasno da mu se potez navijača nije svidio. Nedugo zatim završio je s dijeljenjem autograma i napustio teren.

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novak đoković peking sportske vijesti

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