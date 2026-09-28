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KOTARSKI IZBORI

HDZ proziva nakon pobjede na izborima u Splitu: "Posrnulom Hajdašu i ništa boljoj Benčić ni Puljak nije uspjela pomoći..."

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 12:24
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20.08.2026.,Split- predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic i Tomislav Suta Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
PIXSELL / Ivo Cagalj/PIXSELL

Na kotarskim izborima u Splitu uvjerljivo je pobijedila koalicija predvođena HDZ-om.

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HDZ je osvojio većinu u 22 mjesna odbora i gradska kotara. Suparnički oporbeni blok pobijedio je u tek četiri.

HDZ se nakon pobjede oglasio na Facebooku.

"22 : 4

Trijumf na mjesnim izborima u Splitu. HDZ koalicija deklasirala udruženu ljevicu - SDP, Možemo, Centar i Direkt!

Posrnulom Hajdašu i ništa boljoj Benčić ni M. Puljak nije uspjela pomoći. A tvrdili su da je njihovo udruživanje "jamstvo pobjede". Danima su se ohrabrivali pričama o "sinergiji" i pokušavali građanima prodavati floskule o "novom modelu".

Zvuči li Vam poznato?", napisali su iz HDZ-a uz čestitke splitskom ogranku stranke i Tomislavu Šuti.

Nakon pobjede oglasio se i sam Šuta.

"Druga izborna pobjeda u nizu i još jedna potvrda promjena koje smo započeli u Splitu. Osvojili smo 136 od 238 vijećničkih mjesta i 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je lijeva koalicija osvojila samo četiri.

Posebno su značajne pobjede u Gradu, Žnjanu i na Mejama. Jasna je to poruka građana da žele zajedništvo i nastavak promjena, a nikako povratak na stare politike podjela i obračuna.

Hvala svima koji su nam dali povjerenje. Izbori su završili, a od sutra svaki gradski kotar i mjesni odbor, bez obzira na rezultat, imat će otvorena vrata i istinskog partnera u ovoj gradskoj upravi", napisao je.

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