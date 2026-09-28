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božidar šimaga

Vozač 11-ice: "Nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu"

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28. ruj. 2026. 10:38
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Patrik Macek / Pixsell

Na zagrebačkim ulicama jutros prometuju samo dva tramvaja. Vozač linije broj 11 Božidar Šimaga dao je izjavu za medije, naglašavajući da nije mogao građane ostaviti na cjedilu.

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"Uredno sam došao na posao izvršiti svoju dužnost i uredno vozim. Nemam nikakvih neugodnosti. Naprotiv, ljudi su zahvalni. U tramvaj mi je jutros ušla braniteljica Domovinskog rata koja je išla na gastroskopiju i koja je bila silno zahvalna što vozim. Ona je bila samo jedna od brojnih zadovoljnih putnika", rekao je vozač.

Dodao je da osjeća veliku odgovornost prema građanima Zagreba i prema posjetiteljima da radi svoj posao i da ih preveze od točke A do točke B.

"Smatram da nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu", poručio je.

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