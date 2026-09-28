Vozač 11-ice: "Nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu"

"Uredno sam došao na posao izvršiti svoju dužnost i uredno vozim. Nemam nikakvih neugodnosti. Naprotiv, ljudi su zahvalni. U tramvaj mi je jutros ušla braniteljica Domovinskog rata koja je išla na gastroskopiju i koja je bila silno zahvalna što vozim. Ona je bila samo jedna od brojnih zadovoljnih putnika", rekao je vozač.