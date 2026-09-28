božidar šimaga
Vozač 11-ice: "Nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu"
Na zagrebačkim ulicama jutros prometuju samo dva tramvaja. Vozač linije broj 11 Božidar Šimaga dao je izjavu za medije, naglašavajući da nije mogao građane ostaviti na cjedilu.
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"Uredno sam došao na posao izvršiti svoju dužnost i uredno vozim. Nemam nikakvih neugodnosti. Naprotiv, ljudi su zahvalni. U tramvaj mi je jutros ušla braniteljica Domovinskog rata koja je išla na gastroskopiju i koja je bila silno zahvalna što vozim. Ona je bila samo jedna od brojnih zadovoljnih putnika", rekao je vozač.
Dodao je da osjeća veliku odgovornost prema građanima Zagreba i prema posjetiteljima da radi svoj posao i da ih preveze od točke A do točke B.
"Smatram da nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu", poručio je.
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