Oglas

bicikli, pješaci, smeće...

FOTO / Pogledajte kako jutros izgleda centar Zagreba

author
N1 Info
|
29. ruj. 2026. 08:58
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
29.09.2026., Zagreb - Atmosfera u centri grada na drugi dan strajka radnika ZET-a i Zagrebackog holdinga. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Drugi je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.

Oglas

Ogroman broj ljudi i u ponedjeljak je posegnuo za javnim bicklima, ali i pješačenjem.

Gradom vozi tek jedan ili dva tramvaja. No, u centru grada velika je količina otpada, koje zbog štrajka neće biti odvezeno.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE

Pogledajte prizore iz centra grada:

29.09.2026., Zagreb - Atmosfera u centri grada na drugi dan strajka radnika ZET-a i Zagrebackog holdinga. Smece u Preradovicevoj ulici. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
29.09.2026., Zagreb - Atmosfera u centri grada na drugi dan strajka radnika ZET-a i Zagrebackog holdinga. Smece na pocetku Ilice. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
29.09.2026., Zagreb - Atmosfera u centri grada na drugi dan strajka radnika ZET-a i Zagrebackog holdinga. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
+ 1
Pogledajte Galeriju

PROČITAJTE JOŠ

Teme
zagreb štrajk u zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ