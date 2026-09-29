bicikli, pješaci, smeće...
FOTO / Pogledajte kako jutros izgleda centar Zagreba
Drugi je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
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Ogroman broj ljudi i u ponedjeljak je posegnuo za javnim bicklima, ali i pješačenjem.
Gradom vozi tek jedan ili dva tramvaja. No, u centru grada velika je količina otpada, koje zbog štrajka neće biti odvezeno.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE
Pogledajte prizore iz centra grada:
Davor Puklavec/PIXSELLViše
Davor Puklavec/PIXSELLViše
Davor Puklavec/PIXSELLViše
Davor Puklavec/PIXSELLViše
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