Odlučila Vlada
Na snagu stupile nove cijene goriva: Evo koliko ćete platiti benzin i dizel
Vlada je odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva u idućih tjedan dana, prema kojima je cijena litre osnovnog benzina porasla za dva centa, dok je dizel pojeftinio za pet, a plavi dizel za osam centi.
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Benzinsko gorivo od danas košta 1,76 eura, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,86 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,42 eura. Nadalje, kilogram plina za spremnike od danas pa do idućeg utorka iznosi 1,52 eura ili 11 centi više, a za isti iznos narasla je i cijena plina za boce, na 2,10 eura za kilogram, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici.
Vlada navodi da su visine premija zadržane na istoj razini u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje. Također, nastavlja se primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizelskog goriva, za koje je visina trošarine povećana za 0,02 eura po litri, napominje.
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi, litra benzina bi stajala 1,96 eura, dizela 2,18 eura, kilogram plina za spremnike koštao bi 1,63 eura, plina za boce 2,33 eura, dok bi cijena litre plavog dizela bila 1,52 eura.
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