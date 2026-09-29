Na snagu stupile nove cijene goriva: Evo koliko ćete platiti benzin i dizel

Benzinsko gorivo od danas košta 1,76 eura, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosi 1,86 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,42 eura. Nadalje, kilogram plina za spremnike od danas pa do idućeg utorka iznosi 1,52 eura ili 11 centi više, a za isti iznos narasla je i cijena plina za boce, na 2,10 eura za kilogram, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici.