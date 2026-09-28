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ONI RADE

Kontrolori ušli u tramvaj koji vozi tijekom štrajka, putnica im poručila: "Stvarno ste bezobrazni"

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N1info
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28. ruj. 2026. 10:33
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Patrik Macek/PIXSELL

Dok Zagreb tijekom štrajka radnika ZET-a uglavnom nema javni tramvajski prijevoz, u jednom od rijetkih tramvaja koji prometuju pojavili su se i ZET-ovi kontrolori.

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Tijekom štrajka radnika ZET-a u Zagrebu, u tramvaj linije 17 ušli su ZET-ovi kontrolori i počeli pregledavati karte putnika.

Kontrola je u tramvaj ušla kod Cibone na Savskoj cesti. Jedna od putnica pritom je ušla u raspravu s kontrolorima te im prigovorila zbog toga što tijekom dana u kojem je javni prijevoz gotovo potpuno zaustavljen pregledavaju karte i naplaćuju kazne, piše 24sata.

Putnica im je poručila da smatra "stvarno bezobraznim" to što se upravo na dan štrajka putnicima naplaćuju kazne.

Na pitanje zašto rade tijekom štrajka, kontrolori su kratko odgovorili: "Mi ne štrajkamo."

Prema informacijama 24sata, Zagrebom tijekom štrajka prometuju tramvajske linije 11 i 17. Za upravljačem tramvaja linije 17 bila je vozačica koja je odlučila raditi unatoč štrajku.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.

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kontrola tramvaj kontrolori zet-a zagrebački holding zet zet-ova kontrola štrajk u zagrebu

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