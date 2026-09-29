"KRV U BIBLIJI JE ŽIVOT"
Jehovini svjedoci mijenjaju svoje kontroverzno pravilo: Odluka izazvala bijes bivših članova
Jehovini svjedoci ublažili su dugogodišnju zabranu medicinske uporabe darovane krvi, pa članovima sada dopuštaju primanje proizvoda dobivenih iz krvi drugih ljudi, dok transfuzija pune krvi i dalje ostaje zabranjena.
Prema novim pravilima, članovi mogu primati proizvode napravljene od krvi koju su darovale druge osobe. Također mogu prihvatiti medicinske tretmane u kojima se koriste četiri glavne komponente pune krvi – plazma, trombociti, crvene i bijele krvne stanice.
"Svaki kršćanin mora osobno odlučiti o uporabi ove četiri glavne komponente u svim oblicima medicinske i kirurške skrbi", rekao je Geoffrey W. Jackson, član Vodećeg tijela organizacije sa sjedištem u saveznoj državi New York.
Članovi sada prema vlastitoj savjesti mogu odlučiti i žele li darovati krv koja će se koristiti za proizvodnju krvnih pripravaka namijenjenih liječenju drugih ljudi. Ipak, organizacija i dalje zabranjuje transfuziju pune krvi svojim članovima, kao i darivanje krvi u tu svrhu.
Ranije ove godine već su ublažili pravilo
Vodeće tijeloJehovinih svjedoka u ožujku je također objavilo izmjenu politike prema kojoj članovi mogu pohraniti vlastitu krv za potrebe budućeg liječenja, ali je ne mogu pohraniti za korištenje kod drugih ljudi.
Kritičari su godinama prigovarali organizaciji zbog zabrane transfuzije, odnosno uporabe medicinskog postupka kojim se nadoknađuje krv izgubljena tijekom operacija, nesreća ili nasilja i koji može spasiti život. Među kritičarima su i bivši članovi zajednice koji tvrde da je takvo učenje dovelo do smrti koje su se mogle izbjeći.
Protivljenje Jehovinih svjedoka transfuziji krvi temelji se na njihovu tumačenju biblijskih odlomaka u kojima se vjernicima nalaže da se "suzdržavaju od krvi". Dok su židovske i druge kršćanske tradicije te odredbe tumačile kao prehrambeni propis, Jehovini svjedoci zabranu su proširili i na transfuziju krvi.
Krvne komponente često se primjenjuju u liječenju različitih zdravstvenih stanja. Plazma, tekući dio krvi, koristi se, među ostalim, kod osoba koje su pretrpjele traumu ili imaju određene bolesti, navodi Američki Crveni križ. Crvene krvne stanice mogu se koristiti u liječenju stanja poput anemije, dok se bijele krvne stanice primjenjuju kod određenih infekcija. Trombociti se koriste u liječenju nekih vrsta raka i drugih bolesti.
"Krv u Bibliji predstavlja život"
Članovi ne bi trebali olako odlučivati o uporabi krvnih pripravaka, rekao je Paul Gillies, međunarodni glasnogovornik Jehovinih svjedoka, u razgovoru s novinarima.
"Ono što govorimo jest da se morate moliti, morate proučavati, morate vidjeti što Biblija kaže o tome, jer krv u Bibliji predstavlja život", rekao je Gillies.
Članovi bi prije donošenja odluke trebali razmotriti sve te čimbenike kako bi donijeli "odluku s kojom se osjećate dobro pred svojim Bogom".
Jehovini svjedoci pojavili su se u Sjedinjenim Američkim Državama u 19. stoljeću. S drugim kršćanskim crkvama dijele brojna vjerovanja, no razlikuju se u nekim važnim teološkim pitanjima, uključujući prirodu Isusa i biblijska proročanstva.
Gotovo su jedinstveni po svojim stavovima prema transfuziji krvi. Jehovini svjedoci naveli su da su 2025. godine u SAD-u imali 1,3 milijuna članova, dok ih je u svijetu bilo 9,2 milijuna u više od 200 zemalja i teritorija.
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