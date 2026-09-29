Jehovini svjedoci mijenjaju svoje kontroverzno pravilo: Odluka izazvala bijes bivših članova

Protivljenje Jehovinih svjedoka transfuziji krvi temelji se na njihovu tumačenju biblijskih odlomaka u kojima se vjernicima nalaže da se "suzdržavaju od krvi". Dok su židovske i druge kršćanske tradicije te odredbe tumačile kao prehrambeni propis, Jehovini svjedoci zabranu su proširili i na transfuziju krvi.