Počele su završne pripreme za 9. izdanje najjačeg turnira ritmičke gimnastike u Hrvatske - FIG Aura Cup Croatia koji će se u Košarkaškom centru Dražen Petrović održati od 17. do 19. listopada, a natjecanje je Grad Zagreb ove godine svrstao među priredbe od gradskog značaja.
Zbog velikog interesa orali zatvoriti prijave dva tjedna prije
„Meni je to trenutačno najdraža dvorana za održavanje natjecanja ritmičke gimnastike u Hrvatskoj. Osim svih tehničkih uvjeta, ima i neki posebni ugođaj“, priznat će Nika Crevatini, naša proslavljena ritmičarka, danas izbornica hrvatske reprezentacije, predsjednica Tehničkog odbora ritmičke gimnastike Hrvatskog gimnastičkog saveza i glavna trenerica GK Aura.
Njezin organizacijski tim iz Gimnastičkog kluba Aura našao se u slatkim brigama i prije početka ovogodišnjeg Aura Cupa.
"Rok za prijavu na natjecanje bio je do kraja rujna, no kako je natjecanje tako veliko i traženo ove godine, morali smo zatvoriti prijave dva tjedna prije. Jednostavno zato što fizički ne možemo 408 ritmičarki staviti u tri natjecateljska dana.
Uvijek želimo napraviti kvalitetan, lijep i efikasan turnir za ritmičku gimnastiku u Zagrebu, da svima bude ugodno, a da smo dopustili još veći broj natjecateljica, natjecanje bi završavalo u ponoć.“
Preko 700 sportašica
Ukupno u Zagreb dolazi preko 700 sportašica, trenera i sutkinja i 65 ekipa iz 26 zemalja svijeta. Među svima njima kriju se buduća pobjednica Aura Cupa koja će uz bogate novčane nagrade kući ponijeti i krunu.
"Izrazito sam sretna zbog tih brojki. Dolazi nam velika kvaliteta ritmičke gimnastike, ne samo u dijelu FIG natjecanja seniorki i juniorki, nego i izvan FIG programa. Naše djevojčice i djevojke okušat će se u konkurenciji s onim najjačima u svim kategorijama. I to je ono što ja stvarno i želim današnjim generacijama i našem sportu i zato i organiziramo ovaj turnir.
Ulaz slobodan za sve
"Hrvatske ritmičarke u svojoj zemlji imaju jak turnir u kojem će odmjeriti snage s najboljima, ali i imati priliku natjecati se na turniru zajedno sa svojim idolima. Mislim da je to izrazito bitno. Da u jakoj konkurenciji pokažemo da možemo konkurirati“, poručila je Nika Crevatini.
Ulaz na sva tri dana natjecanja, slobodan je za sve ljubitelje ritmičke gimnastike koji će u Zagrebu imati priliku uživo gledati i najbolje hrvatske reprezentativke.
