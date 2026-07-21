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Inflacija u novčanicima

Troskot: Građani mogu trošiti samo 21 dan u mjesecu. Hormuz s tim nema nikakve veze

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N1info
|
21. srp. 2026. 11:01
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Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića koji je komentirao najnovije podatke analitičara HNB-a o hrvatskom gospodarstvu te se osvrnuo i na Vladinu odgodu za ugradnju razdjelnika.

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Teme
hrvoje krešić n1 tv novi dan video zvonimir troskot

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