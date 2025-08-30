'Ajmo duboko udahnuti i brojati do deset

Književniku Miljenku Jergoviću, kojega ovdašnji neistomišljenici često vole 'oblijepiti' ideološkim etiketama tipa 'četnik' ili 'Jugoslaven', netko je na zidu zgrade u kojoj živi sprejem ispisao zlokobnu poruku: ”Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša Pravila’.
Jergović je potom na Facebooku objavio fotografiju te opasne žvrljotine te napisao da ovoga puta, premda policiji nije prijavio prijetnju, ima odgovor na standardno policijsko pitanje sumnja li na nekoga.
"Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića", napisao je - kako su to mediji u objavama koje su uslijedile ispravno ubilježili - ironično.
Potom se oglasila i Vlada. U odgovoru na upit tportala Jergovićevu su ironičnu pripomenu nazvali ciničnom pa sami - ne zna se točno je li reakcija Vlade bila kolektivna ili samo premijerova - odgovorili s još većim cinizmom, kombinirajući u četiri rečenice i vatrogasni i piromanski stil.
Neočekivani cinizam
Nakon osude prijeteće poruke Jergoviću u uvodnoj rečenici, došla je ona iznenađujuća koja glasi: "Što se tiče njegovog (Jergovićevog) ciničnog iznošenja sumnje da su 'sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović' ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine."
Potom su, kao da se u drugoj rečenici ništa nije dogodilo, uslijedile preostale dvije: "U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović”.
One ipak nisu mogle ugasiti neočekivani cinizam prethodne.
Znaju što je književnik htio reći
Naravno da, ako se to uopće mora tumačiti, Jergović nije doslovno mislio da su doista Plenković i Božinović u hudicama i sa sprejevima došli do zgrade u kojoj živi pa nasprejali prijeteći grafit. Naravno da ni premijer i njegov ministar, ako se i to uopće mora dodatno tumačiti, nisu Jergovićevu tvrdnju shvatili doslovno. Znaju obojica što je književnik htio reći i to ih je preneseno značenje njegove sumnje nesumnjivo zasmetalo: da su njih dvojica kao najistureniji članovi Vlade nekim svojim postupcima i izjavama pripomogli radikalizaciji u društvu i stvaranju ambijenta za ispisivanje prijetnji i niza drugih konfliktnih situacija.
Naravno da u Jergovićevoj objavi ima sarkazma. Uostalom, objašnjavao je zašto je napisao to što je napisao. Njemu je, na koncu, upućena ona kvazipoetska prijetnja na zidu.
Čak i ako Jergovićevu sumnju u premijera i ministra, ma koliko metaforičnu, shvatimo kao pretjeranu, sročenu u objavi na društvenoj mreži, reakcija iz Vlade nije smjela biti takva. To za nju i za njega, premijera, nije primjeren komunikacijski kod.
Moglo je to i premijerenije
Mogao je premijer triput duboko udahnuti i u sebi izbrojati do deset pa to sročiti primjerenije. U ovom slučaju - premijerenije.
Mogli su iz Vlade reći da je smatraju insinuacijom pa dodati tomu neki epitet poput 'neumjesna' ili nešto slično, a ne nezrelo uzvraćati. Reći da je "sasvim izvjesno i provjereno" da su Plenković i Božinović pisali prijetnju Jergoviću, a pogotovo taj tobožnji touché "kao što to i inače redovito čine" kvari sve ostalo ispravno u toj kratkoj reakciji.
Ovo što je napisano moglo se izreći negdje iza kulisa, jedan na jedan, u onom neformalnom čavrljanju s novinarima kada pressica završi, a kamere još ostanu uključene. Ovako je ova nezrela dosjetka bila odgovor čitavoj javnosti.
'Preigrani' i pregrijani
I nije samo stvar u tome.
Proteklih dana i tjedana, a na neki način i cijeloga ljeta dio javnosti bio je pod visokim naponom. Pretjerivalo se sa svih strana. U novootvorenom ciklusu opet se silno tražilo i 'pronalazilo' ustaše i partizane, zakrabuljene fašiste i notorne antifašiste. Vrućine su valjda digle temperaturu i u ljudima, mnoštvo je postalo lakozapaljivo. Puno se loših sentimenta raspojasalo, puno srdžbe iscurilo. Bilo je puno međusobnog nerazumijevanja (i odbijanja razumijevanja), nepromišljenih akcija i prijekih reakcija.
Upravo onako kako je to Juraj Aras, umjetnički direktor sada neminovno kontroverznog festivala Nosi se, napisao na kraju javnog pisma premijeru Plenkoviću (sic!).
"Svi smo se malo preigrali, ja, dio branitelja i dio javnosti – ni u tome nema ništa strašno ako se ne koriste nasilne metode."
Zato bi za početak svima koji su se preigrali dobro došlo da nekoliko puta duboko udahnu, u sebi izbroje do deset, može i do sto, koliko već kome treba, prije nego idući puta nešto poduzmu ili reagiraju. Ponekad zna biti blagotvorno.
