'Ajmo duboko udahnuti i brojati do deset

Naravno da, ako se to uopće mora tumačiti, Jergović nije doslovno mislio da su doista Plenković i Božinović u hudicama i sa sprejevima došli do zgrade u kojoj živi pa nasprejali prijeteći grafit. Naravno da ni premijer i njegov ministar, ako se i to uopće mora dodatno tumačiti, nisu Jergovićevu tvrdnju shvatili doslovno. Znaju obojica što je književnik htio reći i to ih je preneseno značenje njegove sumnje nesumnjivo zasmetalo: da su njih dvojica kao najistureniji članovi Vlade nekim svojim postupcima i izjavama pripomogli radikalizaciji u društvu i stvaranju ambijenta za ispisivanje prijetnji i niza drugih konfliktnih situacija.