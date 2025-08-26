Akcija USKOK-a: Trojica Ukrajinaca uhićena u Dubrovniku na primopredaji 1,3 milijuna eura

Nakon što je oštećenik izvršio uplate traženih novčanih iznosa na račune više stranih trgovačkih društava, navedene su mu osobe nadalje neistinito prikazale da su pronašle i dodatan iznos od 2.138.811,00 eura koji pripada oštećeniku te da će mu biti izvršen povrat i daljnjeg iznosa od 1.939.760,00 eura, odnosno da će mu na ime povrata novca osigurati isplatu ukupnog iznosa od 4.078.571,00 eura ukoliko u korist banke iz Bruxellesa uplati iznos od 1.223.571,00 eura na ime navodnog depozita. Kada im je oštećenik rekao da taj novčani iznos ne može izvršiti direktnom uplatom na traženi bankovni račun, zatražili su ga da na ime plaćanja navodnog depozita, uvećanog za troškove njihove provizije, pripremi iznos od 1.300.000,00 eura u gotovini, te da im, u skladu s njihovim uputama i traženjima, isti novčani iznos preda na određenoj lokaciji na području grada Dubrovnika do 8. kolovoza 2025.