USKOK podigao optužnicu protiv Šegona i Kralja

Optužnicom se Šegonu, pomoćniku SDP-ova ministra Slavka Linića, i Kralju stavlja na teret da su od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od Mamića protiv kojega su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili 500.000 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv njega u svakom slučaju budu okončani u njegovu korist.