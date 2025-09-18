FOTO / Aktivisti pred Banskim dvorima, ovo traže od Vlade: "Ne podržavajte genocid!"

Aktivisti Zelene akcije u četvrtak su, kod Banskih dvora, pozvali Vladu na prekid suradnje s izraelskom kompanijom Enlight Renewable Energy koja u Hrvatskoj planira solarnu elektranu i vjetroelektranu, jer takvom suradnjom, smatraju, Vlada podržava genocid u Gazi.
Kompanija Enlight Renewable Energy u Hrvatskoj planira projekte solarne elektrane Gala-Obrovac Sinjski i vjetroelektrane Moseć-Crni Umac/Sitno gornje.
Zeleni aktivisti i aktivistkinje akciju su organizirali u sklopu Globalnog tjedna akcije za mir i klimatsku pravdu koji se bavi vezama između rata, militarizma i društvene, ekonomske i klimatske nepravde.
Glasno zviždeći, istaknuli su veliki transparent na kojem je pisalo "Prekinite suradnju s Enlight Renewable Energy! Ne podržavajte genocid!".
Uz to, simbolično su prikazali žrtve genocida tako što su poslagali dječje igračke, slikovnice, cipele i dekice obojane poput krvi crvenom bojom. Pokazali su i "krvave ruke" koje, kako kažu, simboliziraju "krv na rukama hrvatskih vlasti zbog suradnje s Izraelom i izraelskim tvrtkama".
"Najveće istražno tijelo UN-a za Izrael i Palestinu konačno je presudilo da Izrael čini genocid u Gazi. Hrvatska ima i obavezu prema konvenciji o kažnjavanju i sprječavanju genocida učiniti sve da se spriječi genocid u Gazi. Hrvatska to dvije godine ne čini i umjesto toga poziva izraelskog ministra te zločinačke vlade u Hrvatsku te i dalje sklapa nove dogovore kao što je ovaj s Enlight Renewable Energy", izjavila je novinarima Marija Mileta iz Zelene akcije.
Prije toga pročitala je proglas u kojem su pozvali Vladu na prekid suradnje s tom izraelskom kompanijom.
Kompanija je, kaže, "vrlo problematična" zato što pomaže genocid u Gazi i okupaciju Palestine - ima najveće izraelske projekte obnovljive energije na okupiranim teritorijima, daje isključivo struju ilegalnim izraelskim naseljima i kreira takva naselja zato što se zbog novog izvora energije tamo nastanjuju izraelski ilegalni naseljenici.
Osim toga, ta kompanija ima dugogodišnju suradnju s izraelskom vojskom koja čini genocid u Gazi i "profitira i na genocidu i na okupaciji Palestine", dodala je.
Na pitanje novinara smatra li da Hrvatska ima alternativu odnosno dovoljno partnera za projekte obnovljive energije koji nisu povezani s ratom i militarizmom, Mileta je odgovorila da Hrvatska ima puno potencijala da ulaže u domaće, manje tvrtke te da potiče građane da sami budu vlasnici svojih solarnih elektrana i vjetroelektrana, što se svugdje po Europi prakticira.
