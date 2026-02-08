Emfizem: Simptomi i liječenje neugodne bolesti pluća, koja najčešće pogađa pušače

Emfizem je kronična bolest pluća koju prate određeni simptomi. Ova bolest je zapravo vrsta KOPB-a, bolesti pluća nastale pušenjem. Emfizem utječe na zračne vrećice u plućima i uzrokuje kratkoću daha. Liječenje se sastoji u promjenama životnih navika, uzimanju lijekova i suzbijanju infekcija.
Emfizem je česta bolest pluća za koju osobe nekada ni ne znaju da ju imaju. Glavni rizik za pojavu ove bolesti je pušenje, a može se javiti i zbog udisanja prašine ili zagađenog zraka.
U liječenju pomaže prestanak pušenja, određeni lijekovi, terapija ili operacija.
Što je emfizem?
Emfizem pluća je bolest, tip KOPB-a. Kod ove bolesti su stijenke između zračnih vrećica u plućima oštećene. One potom postaju mlohave, a oštećenje može u potpunosti uništiti ove vrećice.
Stvaraju se zračni jastuci u plućima, pluća postaju veća i teže je disati.
Emfizem ima četiri stadija, pri čemu su u zadnjem stadiju pluća funkcionalna manje od 30 posto u odnosu na zdravu osobu istih godina, spola i visine. Muškarci između 50 i 70 godina će češće imati bolest.
Što uzrokuje emfizem?
Uzrok emfizema je dugoročno izlaganje raznim stvarima koje oštećuju pluća i plućne puteve. Ovdje spadaju pasivno pušenje, udisanje zagađenog zraka, kemikalija ili prašine.
Najčešće se emfizem dobiva dugogodišnjim pušenjem cigareta, ali i cigara, lule, e-cigareta i sličnog.
U drugim slučajevima se emfizem može naslijediti, što je poprilično rijetko. Uzrok mogu biti i respiratorne infekcije. U najviše slučajeva se prvi simptomi javljaju kod osoba starijih od 40 godina.
Simptomi emfizema
Na početku simptomi ne moraju biti toliko izraženi. Mogu biti blagi, a kako se bolest pogoršava, tako i simptomi postaju intenzivniji.
Javljaju se:
- kašalj ili piskutanje u plućima
- produktivan kašalj s puno sluzi koja može biti žuta ili zelena
- kratkoća daha, pogotovo kod aktivnosti
- piskutavi zvuk kod disanja
- stezanje u prsima
- problemi sa spavanjem
Neke osobe mogu biti podložnije bolestima i infekcijama. Tako će često imati prehladu ili gripu.
U nekim slučajevima se može javiti i gubitak kilograma, slabost u mišićima ili naticanje nogu ili zglobova.
Kako se emfizem dijagnosticira i tretira?
Kod pojave simptoma je potrebno posjetiti liječnika. On će pogledati povijest bolesti i istražiti simptome.
Idući korak su razne pretrage koje će potvrditi bolest. Ovdje spadaju rendgen pluća, CT, spirometrija, EKG ili krvne pretrage.
Ne postoji lijek za ovu bolest, ali postoje načini kako se mogu ublažiti simptomi i njena progresija.
Prvo, najvažnije je promjena navika i prestanak pušenja. Od lijekova se mogu koristiti bronhodilatatori, inhaliranje kortikosteroida ili pak terapija kisikom koja može pomoći za lakše disanje.
Zadnja opcija je operacija pluća kojom se uklanjaju oštećeni dijelovi, a opcija je i transplantacija pluća.
Zaključak
Emfizem je bolest pluća, vrsta KOPB-a. Najčešći uzrok zbog koje nastaje je pušenje, ali može se javiti i zbog zagađenog zraka ili pojedinih infekcija. Prvi simptom je kratkoća daha, a bolest se ne može izliječiti, ali postoje načini kako se mogu ublažiti simptomi.
