Analitičar o potopu bandićevaca: "Čak je i Tomislav Jonjić dobio više glasova"

"To je ipak objektivan pokazatelj njene političke snage. No, nisam siguran može li ugroziti Tomaševića. Čak i da nekim čudom uspije drugi krug predstaviti kao svojevrsni referendum, što je pokušala već u izbornoj noći, ne znam u kojoj konstelaciji snaga bi upravljala Gradskom skupštinom, a da to bude normalno i efikasno. U drugom krugu će okupiti sve nezadovoljne glasove oko sebe jer sa svojim centrističkim profilom ona to može. Ipak, mislim da će joj maksimum biti 35 do 40 posto glasova."