Analitičar o trezorskim zapisima: Odlično za građane, ali 20 godina prekasno

Ekonomski analitičar Neven Vidaković gostovao je u Novom danu gdje je komentirao jesu li dobri trezorski zapisi koje građani mogu kupiti za kamatu od 3,75 posto od države.

“Kad uzmemo što hrvatski građani imaju raspoloživo, ovo je odlična prilika za građane”, poručuje Vidaković.

“Ovi trezorski zapisi dolaze 20 godina prekasno, ali bolje ikad nego nikad”, dodaje.

Vidaković naglašava kako je u Hrvatskoj potrebno razviti tržište kapitala.

“Hrvatski građani ne mogu imati samo dva ulaganja – nekretnine i držanje novca u bankama. Puštanje prvo narodnih obveznica onda ovoga instrumenta je definitivno nešto što se moralo napraviti i to je pravi potez i građane treba naviknuti na to. To treba biti standardizirana stvar. Ne na nekoj mjesečnoj bazi, ali na kvartalnoj bazi.”

Vidaković dodaje kako mu je drago da je ministar spustio ročnost na godinu dana i smatra da bi za par godina trebalo produžiti ročnost na tri, četiri, pet godina.

Objašnjava i zašto je ovo dobro za državu.

“Jer država ne može dobiti novac za 3,75 posto. Banke su odbile financirati državu i tražile su 4 plus. Realno, ova kamatna stopa je na malo nižem rasponu nego što bi bilo fer. Fer bi bilo da država da 3,9 do 4,1 građanima. Tako da je ovo za državu dobar posao, jer se može zadužiti po puno jeftinije.”

Vidaković smatra da trenutno za građane ne postoji manje rizična investicija od državnih trezorskih zapisa.

“Kada gledamo iz perspektive kolika je inflacija, što nude banke, koliki je rizik, u usporedbi s kamatnim stopama u bankama na godinu dana, u usporedbi s ovom kamatnom stopom i rizikom, ne postoji nešto manje rizično. Da li postoje investicije koje su profitabilnije, ali rizičnije? Na otvorenom tržištu naravno da da, ali ne za nekakvog običnog građana.”

Vidaković je otkrio kakav će rezultat trezorskih zapisa biti na BDP.

“Što se tiče BDP-a na kraju godine on će vjerojatno biti pozitivan, što se tiče ovoga kvartala koji je upravo završio on će vjerojatno biti negativan, ali i ja čekam rezultate s velikim nestrpljenjem.”

