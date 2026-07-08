PAN EUROPE
Analiza jagoda iz 11 europskih zemalja: Opasni pesticidi pronađeni i u hrvatskim uzorcima
Jagode su među najpopularnijim voćem u Europi. Europljani ih konzumiraju u velikim količinama, a proizvodnja je posljednjih deset godina porasla u više zemalja. Smatraju se zdravom namirnicom zbog visokog udjela vitamina C i antioksidansa. Budući da ih djeca često jedu u većim količinama, posebno je važno osigurati da ne sadrže pesticide.
No, nova istraga organizacije PAN Europe i partnerskih nevladinih udruga pokazala je da su jagode proizvedene u Europskoj uniji u velikoj mjeri kontaminirane kombinacijama vrlo toksičnih pesticida.
Skupina "opasnijih pesticida"
Pesticidi iz skupine PFAS pronađeni su u 58 posto uzoraka. Najčešće su otkriveni fludioksonil i ciprodinil, dva pesticida koja djeluju kao endokrini disruptori i koja su, prema zakonodavstvu EU-a, već trebala biti zabranjena. Osim toga, 56 posto pronađenih pesticida pripada skupini "opasnijih pesticida" koji su se trebali postupno povući s tržišta još od 2011. godine. Rezultati potvrđuju da je potrebno bolje provoditi postojeće propise o pesticidima, a ne ih ublažavati, kako se trenutačno raspravlja u EU-u u sklopu prijedloga Food and Feed Safety Omnibus, piše PAN Europe.
Uzorci iz 11 država
PAN Europe i partnerske organizacije analizirali su 41 uzorak jagoda iz 11 država članica EU-a – 36 iz konvencionalne proizvodnje, četiri iz ekološke te jedan uzorak označen kao proizveden bez pesticida.
Gergely Simon iz PAN Europe izjavio je:
„Iznenadio nas je broj različitih ostataka pesticida pronađenih u mnogim uzorcima. U jednom uzorku iz Belgije pronađeno je čak devet različitih pesticida, osam u uzorku iz Mađarske i sedam u uzorku iz Irske. Javnost mora znati da regulatorna tijela ne procjenjuju rizike koje predstavljaju ovakvi kokteli pesticida.”
U Hrvatskoj su analizirana tri uzorka jagoda iz konvencionalnog uzgoja i u prosjeku je u svakom uzorku pronađeno 3,7 različitih pesticida. Svi analizirani uzorci sadržavali su i PFAS pesticide te pesticide s europskog popisa „opasnijih pesticida”, pokazuje analiza.
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) još je 2005. dobila zadatak razviti metodologiju za procjenu rizika koje predstavljaju kombinacije pesticida, no do danas nije razvila cjelovit pristup.
„Posebno zabrinjava to što su među pronađenim pesticidima neki od najtoksičnijih koji se prodaju u EU-u. Ljudi su putem hrane izloženi koktelima PFAS pesticida, endokrinih disruptora i neurotoksičnih pesticida”, rekao je izvršni direktor PAN Europe dr. Martin Dermine. „Naša regulatorna tijela ne uspijevaju zaštititi građane, osobito djecu.”
Europska agencija za sigurnost hrane 2024. i 2025. godine utvrdila je da su fludioksonil i ciprodinil endokrini disruptori, što je, prema pravilima EU-a, trebalo automatski dovesti do njihove zabrane. U međuvremenu je metabolit PFAS pesticida TFA klasificiran kao „toksičan za reprodukciju, kategorija 1B”, što bi također trebalo dovesti do postupnog ukidanja PFAS pesticida.
Francuska i Nizozemska najbolje
Martin Dermine dodao je:
„Umjesto da igra po pravilima industrije pesticida, Europska komisija, Parlament i Vijeće trebali bi se usredotočiti na bolju provedbu postojećih pravila, a ne na njihovo slabljenje. U svjetlu ovih nalaza, aktualni prijedlog Food and Feed Safety Omnibus i amandmani o kojima se raspravlja u Parlamentu i Vijeću predstavljaju skandal i izdaju građana, posebno ranjivih skupina poput djece i trudnica.”
Gergely Simon zaključio je kako ipak postoje i pozitivni primjeri:
„Uzorci iz Francuske i Nizozemske sadržavali su vrlo malo pesticida. To je u skladu s nedavnim istraživanjima koja pokazuju da integrirano upravljanje štetnicima može smanjiti uporabu pesticida za čak 90 posto. To pobija tvrdnje lobista industrije pesticida da proizvođačima treba još širi arsenal toksičnih pesticida.”
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