Analiza jagoda iz 11 europskih zemalja: Opasni pesticidi pronađeni i u hrvatskim uzorcima

Pesticidi iz skupine PFAS pronađeni su u 58 posto uzoraka. Najčešće su otkriveni fludioksonil i ciprodinil, dva pesticida koja djeluju kao endokrini disruptori i koja su, prema zakonodavstvu EU-a, već trebala biti zabranjena. Osim toga, 56 posto pronađenih pesticida pripada skupini "opasnijih pesticida" koji su se trebali postupno povući s tržišta još od 2011. godine. Rezultati potvrđuju da je potrebno bolje provoditi postojeće propise o pesticidima, a ne ih ublažavati, kako se trenutačno raspravlja u EU-u u sklopu prijedloga Food and Feed Safety Omnibus, piše PAN Europe.