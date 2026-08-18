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POŽAR NA DINARI

Gusti dim i miris paljevine prekrio Split i okolicu, vatrogasci zatrpani pozivima

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N1 Info
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18. kol. 2026. 10:18
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PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gust dim i neugodan miris paljevine jutros su uznemirili stanovnike Splita, okolice i dijelova Dalmatinske zagore. Brojni građani posumnjali su da je izbio novi požar, no splitski vatrogasci poručuju da razloga za paniku nema

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Dim se osjetio na širem splitskom području, ali i u Cetinskoj krajini. Građani su na društvenim mrežama pisali da je miris paljevine ušao u njihove domove, dok su se pojedini ljudi osjetljivijih dišnih puteva žalili i na kašalj.

Javna vatrogasna postrojba Split od ranog jutra primila je velik broj poziva zabrinutih građana.

Zapovjednik JVP-a Split Mario Mikas objasnio je da dim ne dolazi s požarišta na splitskom području, nego ga je vjetar donio s područja uz granicu Bosne i Hercegovine, piše Slobodna Dalmacija.

Dim donio vjetar s Dinare

"Miris dima se osjetio jutros na području grada Splita i njegovoj okolici, nema mjesta panici, riječ je o dimu koji je stigao s granice s Bosnom i Hercegovinom, Dinare i Bosanskog Grahova, gdje već nekoliko dana hara veliki požar“, rekao je Mikas za Slobodnu Dalmaciju.

Vatrogasci istodobno upozoravaju da je opasnost od izbijanja novih požara i dalje velika te pozivaju građane na pojačan oprez i odgovorno ponašanje.

Građane također mole da svako sumnjivo ponašanje koje bi moglo dovesti do požara prijave policiji ili vatrogascima.

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