OPASAN OTPAD
Vjekoslav Bušić: Sjednica je trajala gotovo sat vremena, a da se ništa nije dogodilo
N1 Info
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18. kol. 2026. 10:19
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Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom", bio je gost jutarnje analize za Novi dan. Tema je bila prekinuta sjednica u Gospiću.
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