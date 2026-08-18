zaštićena vrsta
VIDEO / Veliki morski pas snimljen kod Žirja, ribari: Bio je duži od tri metra
Hrvatski ribolovci objavili su snimku morskog psa mako kod otoka Žirja. Tvrde da je bio duži od tri metra
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Na TikToku jedne trgovine specijalizirane za prodaju ribolovne opreme objavljena je snimka s njihova ribolova tijekom kojeg su naletjeli – kako tvrde u opisu videa – na morskog psa mako.
Riječ je o vrsti rasprostranjenoj diljem svjetskih mora i oceana u tropskom i umjerenom pojasu, pa tako i u Jadranu, gdje slovi za jednu od triju vrsta potencijalno opasnih za čovjeka. Osim toga, najbrža je i najokretnija vrsta morskog psa, piše Dnevnik.hr.
@maguroproshop 🎣 MAGURO TEAM went fishing today in Croatia, near the island of Žirje… and we weren’t the only ones out there. 🦈😳 We had a surprise visit from one seriously dangerous guest — a MAKO SHARK OVER 3 METERS LONG! 🔥🦈 Yes, this was right here in the Adriatic Sea, near Žirje, Croatia. 🇭🇷🌊 Fast, powerful, and definitely not the kind of fishing buddy you want swimming next to the boat. 😂 Beautiful to see such an incredible predator in the wild… but maybe check the water twice before jumping in around Žirje! 👀😂 JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE FOR MAGURO TEAM. 🎣🦈 #MaguroTeam #MakoShark #Žirje #Croatia #AdriaticSea ♬ izvorni zvuk - MaguroProShop
Mako je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta i zabranjeno ga je loviti, a u Jadranu najčešće stradava kao slučajni ulov na ribarskim parangalima.
Autori videa tvrde da je snimljeni morski pas bio duži od tri metra. Komentatorima koji su tu procjenu dovodili u pitanje poručili su da je krma njihova broda široka 3,8 metara te da su imali jasnu mjeru za točnu usporedbu.
Također, navode da je video snimljen u blizini šibenskog otoka Žirja, iako dio komentatora tvrdi da je lokacija ipak bila na otvorenoj pučini.
Osim toga ribolovci tvrde kako su se na istome mjestu kupali samo pola sata prije nego što se morski pas pojavio pokraj broda, što je izazvalo dodatnu skepsu u komentarima, no autori poručuju da svakom skeptiku mogu poslati dodatne snimke u inboks.
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