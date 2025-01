Plenković: Kompleksi koje Milanović ima zbog poraza od mene su ozbiljan problem

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković se nakon održanog Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) obratio javnosti.

Na samom početku izrazio je zadovoljstvo sučeljavanjem Dragana Primorca i Zorana Milanovića.

“Smatram da je naš kandidat bio puno bolji od kršitelja Ustava”, kazao je Plenković i dodao:

“Očekujemo da u nedjelju birači dobro promisle, analiziraju što kandidati nude pa na temelju toga donesu odluku. Primorac nudi više u vanjskoj politici, poštivanju političke kulture i vrijednosti. Sve što je Milanović nepovratno uništio.”

Više puta je ponovio da Primorac ima sve kvalitete za predsjednika, kao i da Milanović tih kvaliteta nema.

“Imate aktualnog predsjednika koji je apsolutno sakriven i ne radi što ja radim više puta tjedno i imate Primorca kojeg svi napadaju”, objasnio je Plenković kakve probleme vidi.

Navodno uplitanje proruskih botova u predsjedničke izbore nije previše komentirao, tek da je istraživanje malo otvorilo oči o tome što se događa. No, to je istraživanje opovrgnuto i od TikToka, X-a i stvarnih ljudi koje su anonimni istraživači nazvali botovima. Nije pokazao zainteresiranost provjeriti tko stoji iza istraživanja. Potom se vratio na predsjednika.

“Kompleksi koje Milanović ima zbog poraza od mene 2016. i 2024. su očiti i to je ozbiljan problem. Spomenuo me valjda 50 puta tijekom sučeljavanja i to netko treba analizirati. Njegova frustracija pršti.”

Na kraju je napomenuo da će Vlada nastaviti pomagati građanima u trenucima inflacije, a podsjetio je i na sve pakete pomoći, ali i drugih poteza, izvedenih unazad nekoliko godina. Upoznat je i s američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije.

“Upoznati smo s time. Komuniciramo s Amerikancima na ovu temu već tjednima. Riječ je o velikom paketu sankcija pod kojim je oko 200-tinjak objekata. Zašto? Jer ruska agresija na Ukrajinu još uvijek traje. Treba vidjeti ovakav potez Amerike kao još jedan potez protiv Putinove politike koja je razorila međunarodno pravo, srušila sigurnosnu arhitekturu Europe, EU i Hrvatskoj napravila jako tešku energetsku i ekonomsku situaciju. Sve ovo s čime se vlada suočava ima korijen u Moskvi, koju Milanović podržava.”

