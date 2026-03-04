Andrija Jarak komentirao zahtjev Srđana Mlađana da svjedoči

"Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivica i patološkog prevaranta", rekao je Mlađan, vjerojatno pritom misleći na svojeg kuma Željka Bjelića, nakon čijeg intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" je optužnica i podignuta, a onda je i dodao: "Prestanite plašiti narod Hrvatske sa mnom"