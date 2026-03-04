FOTO, VIDEO / Počela je kopnena ofenziva na Iran? "Bilježimo terorističke aktivnosti na granici s Irakom"

Bijela kuća objavila je u srijedu da je Španjolska pristala surađivati s američkom vojskom nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom trgovine, ali je Španjolska demantirala postojanje takvog dogovora.

Trump je u utorak zaprijetio da će prekinuti trgovinu s Madridom zbog njegova protivljenja američko-izraelskim napadima na Iran.

Upitana o tom pitanju u srijedu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da joj je preneseno kako je Španjolska popustila.

"Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Prema mojim saznanjima, tijekom proteklih nekoliko sati pristali su surađivati s američkom vojskom", rekla je Leavitt na brifingu za novinare.

Nije iznijela pojedinosti.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares zanijekao je da je Španjolska postigla takav sporazum.

"Kategorički to demantiram. Čuo sam za ove izjave na putu do ovamo te sam ih imao vremena malo proučiti i poslušati", rekao je Albares za španjolsku radijsku postaju Cadena Ser.

"Stav španjolske vlade o ratu na Bliskom istoku i bombardiranju Irana u vezi s korištenjem naših baza uopće se nije promijenio. Stoga to kategorički i iskreno poričem. Nemam pojma na što bi se to moglo odnositi niti odakle je moglo doći."