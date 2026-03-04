Bilandžić o eskalaciji sukoba s Iranom: "Europska unija je već u ratu"

Tumačeći kompleksnu političku situaciju, Bilandžić objašnjava kako je islamizam u Hladnom ratu u odnosu na komunizam bio Amerikancima manja prijetnja: "Oni su bili zapadni saveznici, i ne samo saveznici, Zapad je na mnogim kriznim žarištima i kreirao takve formacije jer su naravno imali svoju ulogu. Ako hoćete uzeti (za primjer) arapsko-palestinski sukob, u odnosu na jedan strogo nacionalni fatah i palestinsko oslobodilačku organizaciju, koja ima jasnu orijentaciju, a to je palestinska država, Hamas je u tom trenutku bio nešto što je bezbolnije, e samo je nezgodno što se onda strateška orijentacija promijeni - u promjeni globalnog konteksta. I naravno da onda od toga razdoblja imamo sasvim drugačiju orijentaciju, naravno da je onda Zapad došao u sukob s tim korpusom."