Što SDP želi projektom "Domoljublje"? Puhovski: "Misle da je to nešto HDZ-ovo što HDZ-u treba uzeti"
Potkraj rujna SDP je javnosti predstavio svoj projekt 'Domoljublje'. Na prigodnoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru, čelni ljudi stranke nosili su bedževe s tim natpisom i predstavili platformu domoljublje.hr.
Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je tada da je platforma pokrenuta jer "domoljublje nije samo osjećaj nego i plaćanje poreza, odgovornost prema društvu i zajednici u kojoj živiš".
"Domoljublje je za nas puno šire nego način na koji ga HDZ pokušava predstaviti i imati monopol", poručio je.
Ne priznajući HDZ-u monopol nad domoljubljem i tvrdeći da domoljublje nisu samo prazne parole, SDP je zakupio domenu domoljublje.hr na kojoj se otad vrti desetak parola poput "Ne potkradati državu.", "Neovisan glavni državni odvjetnik" ili "Ne vikati ustaški pozdrav" sve sa zajedničkim nazivnikom "I to je domoljublje".
I Thompson spomenut na SDP-ovoj platformi
Na samoj stranici stoji da je domoljublje.hr "otvorena platforma na kojoj svatko može podijeliti svoj doživljaj domoljublja". Slijedi i poziv svima da pisanom ili ispjevanom riječju, kako je kome milije, kažu što je za njih domoljublje.
"Sve su poruke dobrodošle, osim poruka mržnje i isključivosti. One nisu domoljublje, one nas slabe, a to nije cilj ove platforme, zato takve poruke neće biti objavljene."
Među stotinjak dosadašnjih objava neke su potpisane, neke anonimne, neke su napisali istaknuti članovi stranke, neke nepoznati građani. Ima čak jedna koja kaže: "Domoljublje je kad 500.000 mladih u jedan glas s ponosom pjeva Thompsonove pjesme posvećene Hrvatskoj na zagrebačkom Hipodromu."
Sve u svemu, koncept sliči predizbornoj kampanji, iako nijedni izbori nisu na vidiku.
"Pokušali su reći: Nismo ono što mislite"
Je li riječ o promjeni imidža stranke, makoveru, u vremenu kada je već predugo u oporbi, a politička scena nagnuta udesno ili, pak, o ranim pripremama za sljedeći izborni okršaj s HDZ-om?
Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da se radi pokušaju repozicioniranja.
"SDP-u je ostao imidž 'nehrvatske' stranke jer se u jednom primitivnom, ali značajnom dijelu javnosti očito tako doživljavaju u opreci jugoslavensko-hrvatsko. Pa su ovime pokušali reći: nismo ono što mislite, mi smo pravi hrvatski domoljubi."
No iz toga, smatra Puhovski, nastaje niz poteškoća jer je domoljublje jako širok pojam otvoren za razne interpretacije.
"U Hrvatskoj se ne razlikuje ili se hotimično razlikuje domoljublje i rodoljublje. Čisto modelski govoreći, domoljublje bi bila pozicija u kojoj smatram da mi je bliži susjed mađarske ili srpske ili romske etničke pripadnosti nego osoba hrvatske etničke pripadnosti koja živi u Australiji. Kod rodoljublja je obrnuto. Ono pretpostavlja da mi je osoba hrvatske etničke pripadnosti iz Australije bliža od svih susjeda nehrvatskog podrijetla. Kod nas se domoljublje uglavnom tumači kao rodoljublje. Velik broj ljudi u Hrvatskoj bio bi zaprepašten kada bi im rekli da ima velik broj Srba u Hrvatskoj koji su veliki domoljubi", objašnjava Puhovski.
Gupčevo hrvatstvo, ustavni patriotizam...
Podsjetio je i na drugi aspekt koji proizlazi iz interpretacije domoljublja onako kako ga je prije 180 godina formulirao američki mornarički časnik Stephen Decatur rekavši: "U pravu ili u krivu, to je moja domovina." ("Right or wrong, my country")
"Dakle, moja domovina je s onu stranu moralne prosudbe i ono što činim za domovinu ne može se moralno prosuđivati. Ili kako bi rekao Nietzsche, domovina je s onu stranu dobra i zla. I sada je neuki SDP uletio u to stajalište po kojemu je domoljublje dobro po sebi."
Puhovski kaže kako ne shvaća zašto se stranka koja sebe smatra socijaldemokratskom, a time umjereno lijevom, ubacila u koncept domoljublja bez minimalnih pojmovnih razgraničenja.
"Trebali su barem reći što pod domoljubljem podrazumijevaju. Glasovita je Krležina rečenica "Moje hrvatstvo je hrvatstvo Matije Gupca, a ne Franje Tahija." To je, grubo rečeno, koncept klasnog razdvajanja unutar domoljublja. S tog stajališta radništva, kapitalisti su nacionalni izdjanici jer eksploatiraju svoj narod. To bi bio jedan mogući stav. Drugi mogući stav je da se kaže ono što je već 90 godina u SAD-u i Njemačkoj rašireno pod sintagmom ustavni patriotizam. To bi značilo da nisam mogao biti hrvatski patriot prije 22. prosinca 1990. kada je Hrvatska prvi puta u povijesti dobila Ustav", ističe.
"Najbolje im ide kada ništa ne rade"
Ovaj terminski galimatijas, dodaje Puhovski, s frazama, doskočicama i parolama imao bi smisla u situaciji da SDP-u ide jako loše, a izbori su blizu.
"Ali SDP-u ide odlično, a izbori su jako daleko. Njima najbolje ide kada ništa ne rade, kada se prave mrtvi - to im je idealna taktika - a stalno su na svojih 20-ak posto. Ne vidim zašto bi se mijenjali kad im dobro ide."
Puhovski smatra da SDP pričom o domoljublju zapravo pokušava oponašati HDZ.
"Ako misle da će prestići HDZ time što sviraju po HDZ-ovim notama i tvrde da su bolji orkestar na istu melodiju, to bi pretpostavljalo da postoji puno viša razina političkog sluha u Hrvatskoj nego što postoji. U SDP-u naprosto misle da je domoljublje nešto HDZ-ovo i da to treba HDZ-u uzeti. A time onda postaješ HDZ 2 pa birač može pitati zašto bi glasao za HDZ 2, a ne za HDZ 1. SDP se javlja kao oponašatelj, htjeli bi da ih se voli kao original", napominje
"To nije taktički razumno"
Umjesto toga, smatra Puhovski, SDP bi se trebao baviti onime čime se bave socijaldemokratske stranke danas - sindikatima, pitanjem energije ("Kod nas nitko ne postavlja pitanje kakav će enormni porast potrebe za energijom biti s jačanjem Umjetne inteligencije."), pitanjima vladavine prava u Hrvatskoj, o željeznici nasuprot automobilima, o otporu patrijarhatu...
"Htjeli bi ono što im ne ide, umjesto da se bave onim što bi im moglo ići. Kad nasuprot sebe imate radikaliziranje desnice, onda nije taktički razumno, kamoli strategijski da ljevica sklizne makar malo udesno. U tom slučaju, po logici stvari, inzistirat ćete na radikalizaciji ljevice", kazao je.
Počelo Milanovićem govorom 2015.
Inače, za priču o SDP-ovom inzistiranju na domoljublju možda se valja vratiti deset godina unatrag, u jesen 2015. i predizbornu kampanju za parlamentarne izbore koji su slijedili. Naspram tada vladajućeg SDP-a koji je okupio koaliciju Hrvatska raste stajala je Domoljubna koalicija predvođena HDZ-om na čelu s Tomislavom Karamarkom, koja je uz pomoć Mosta i formirala vlast, ali na njoj nije potrajala ni godinu dana.
Na predizbornom skupu održanom 26. rujna 2015. u zagrebačkom Domu sportova, tadašnji premijer i šef SDP-a Zoran Milanović održao je dotad neuobičajeno vatren domoljubni govor, očito s namjerom da ne ustukne pred Karamarkom i donekle uspostavi 'domoljubnu ravnotežu' s tadašnjom HDZ-ovom koalicijom.
U jednom trenutku Milanović je euforično uzviknuo da je SDP (akronimski) "Stranka domoljuba i patriota".
"Ima li ovdje domoljuba? Da vas čujem?", uskliknuo je Milanović pa dajući si ritam udaranjem šakom po govornici započeo skandirati "Hr-vat-ska, Hr-vat-ska, Hr-vat-ska…" što su oduševljeno prihvatili svi u dvorani. Bio je to prizor kakav se dotad nije mogao vidjeti na SDP-ovim skupovima.
