Što SDP želi projektom "Domoljublje"? Puhovski: "Misle da je to nešto HDZ-ovo što HDZ-u treba uzeti"

"U Hrvatskoj se ne razlikuje ili se hotimično razlikuje domoljublje i rodoljublje. Čisto modelski govoreći, domoljublje bi bila pozicija u kojoj smatram da mi je bliži susjed mađarske ili srpske ili romske etničke pripadnosti nego osoba hrvatske etničke pripadnosti koja živi u Australiji. Kod rodoljublja je obrnuto. Ono pretpostavlja da mi je osoba hrvatske etničke pripadnosti iz Australije bliža od svih susjeda nehrvatskog podrijetla. Kod nas se domoljublje uglavnom tumači kao rodoljublje. Velik broj ljudi u Hrvatskoj bio bi zaprepašten kada bi im rekli da ima velik broj Srba u Hrvatskoj koji su veliki domoljubi", objašnjava Puhovski.