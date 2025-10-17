Raspudić o Plenkovićevoj vladavini: Bojim se da dolaze gladne godine

"Neću biti nekorektan pa reći da nisu učinjene dobre stvari. Ne mogu negirati činjenicu da imamo dugi niz kvartala rast BDP-a. No, treba vidjeti i drugu stranu medalje. Veliki problem su propuštene šanse. Hrvatska stoji katastrofalno po iskorištenosti sredstava iz Europskog mehanizma oporavka i otpornosti. Imate zemlje koje su iskoristile oko 65 posto, kao Njemačka i Italija, neke su na 50 posto kao Portugal, Slovenija i Grčka, a Hrvatska je na 30 do 50 posto. Europski novac će prestati dolaziti i bojim se da dolaze gladne godine. Postoje simptomi već sad, kao kronična inflacija. Sami smo se odrekli monetarnih mehanizama kad smo uletjeli u euronevrijeme. Situacija nije bila dobra za promjenu valute. Plenković je rekao da će kava poskupjeti za oko dva centa pa vidite koliko košta u odnosu na prije par godina. Uz to, tu je i pad u industrijskoj proizvodnji, a morat ćemo izdvajati pet posto BDP-a za obranu. Znate li vi što je pet posto? Otkud će se uzeti, iz zdravstva, koje je već sad u kolapsu."