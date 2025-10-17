PREMIJEROVIH DEVET
Raspudić o Plenkovićevoj vladavini: Bojim se da dolaze gladne godine
Saborski zastupnik Nino Raspudić u N1 Studiju uživo s Natašom Božić komentirao je mogući susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti, ali i desetu godinu vladavine premijera Andreja Plenkovića.
"Koliko u modernoj europskoj povijesti znamo, ratovi traju četiri do pet godina i tome se približavamo. Ratovi iscrpljuju u društvenom, socijalnom i ekonomskom smislu. No, za mir je potrebno dvoje i obje strane moraju shvatiti da im je rat skuplji nego mir. Trump i njegova inicijativa su taj komunikacijski kanal koji bi doveo do kompromisa. Ali, situacija je čudna i složena jer Trump nastupa kao netko tko traži mir, ali je i strana u ratu jer Amerikanci šalju najviše oružja u Ukrajini. No, on je politički bliži problematičnim likovima kao Viktor Orban, čija se Mađarska ne želi odreći jeftinijih ruskih energenata", kazao je Raspudić pa naglasio da se nada skorašnjem miru.
Ipak, poznatija i bliža tema Raspudiću jest domaća politička scena, gdje je u fokusu ulazak Plenkovića u desetu godinu otkako je na vlasti.
"Idemo najprije o pobjedničkom nizu, da vidimo kako su ostvarivane i kakav su trag ostavile na političkoj kulturi Hrvatske. Prvi put smo imali onu, dotad neviđenu, prevaru s HNS-om, koji je pretrčao HDZ-u i zadržao Plenkovića nakon raskola s Mostom. Drugi put, tijekom koronakrize je uspostavljen Stožer za zastrašivanje građana, u kojem je bio sad notorni Vili Beroš. Na valu njegove popularnosti, a i popularnosti Stožera požureni su izbori. Beroš je imao najviše preferencijalnih glasova i izlaznost je bila izrazito visoka jer su ljudi još bili u strahu. I posljednji put su koalirali sa svojom proxy strankom Domovinskim pokretom, koji je jumbo plakatima reklamirao da se Milorad Pupovac radovao padu Vukovara. To je strašno i za mene kao njegovog velikog kritičara jer ne vjerujem da se radovao padu Vukovara. Toliko o političkoj kulturi u Hrvatskoj", rekao je Raspudić.
Ali, Plenković vlada gotovo deset godina, što utječe na oporbu.
"Oporba ne mora biti jedinstvena. Imamo jedan SDP, koji trguje s HDZ-om kao u slučaju Ustavnog suda. Imamo lijevu oporbu koja je triput glasala protiv osnivanja povjerenstva za istraživanje Stožera tijekom koronakrize. Heterogeni smo", govori Raspudić i napominje:
"Neću biti nekorektan pa reći da nisu učinjene dobre stvari. Ne mogu negirati činjenicu da imamo dugi niz kvartala rast BDP-a. No, treba vidjeti i drugu stranu medalje. Veliki problem su propuštene šanse. Hrvatska stoji katastrofalno po iskorištenosti sredstava iz Europskog mehanizma oporavka i otpornosti. Imate zemlje koje su iskoristile oko 65 posto, kao Njemačka i Italija, neke su na 50 posto kao Portugal, Slovenija i Grčka, a Hrvatska je na 30 do 50 posto. Europski novac će prestati dolaziti i bojim se da dolaze gladne godine. Postoje simptomi već sad, kao kronična inflacija. Sami smo se odrekli monetarnih mehanizama kad smo uletjeli u euronevrijeme. Situacija nije bila dobra za promjenu valute. Plenković je rekao da će kava poskupjeti za oko dva centa pa vidite koliko košta u odnosu na prije par godina. Uz to, tu je i pad u industrijskoj proizvodnji, a morat ćemo izdvajati pet posto BDP-a za obranu. Znate li vi što je pet posto? Otkud će se uzeti, iz zdravstva, koje je već sad u kolapsu."
"Glava operacije bio Ivan Vrdoljak"
Dug u zdravstvu je na oko 800 milijuna eura.
"Toliko je pred kolapsom da više ni ne govore o njemu. Prije su bar spominjali reforme koje ne bi provodili. No, imamo i veliki deficit lokalne države jer dolazi na naplatu HDZ-ovo lokalno čašćenje."
Važna tema su i razdjelnici, o kojima je organizirao tematsku sjednicu u Saboru ovog tjedna.
"Rasprava je trajala dva i pol sata, gdje se moglo čuti sve strane. Moj zaključak je da se radilo o golemoj prevari. Naime, 2013. donesen je Zakon o tržištu toplinske energije, tada je bila vlada Zorana Milanovića, a glava operacije je, slutim, bio Ivan Vrdoljak, ministar u tom resoru. Europska direktiva je sugerirala da tamo gdje je potrebno, budu postavljeni razdjelnici, ali kod nas se to interpretiralo kao da to treba. Računi su postajali veći i ljudi imaju dokaze za to. Predstavnik Ministarstva sad argumentira da su razdjelnici potrebni za spas planete. Zašto se to nije reklo i 2013.? U konačnici, upitna je zakonitost cijele priče. Predstavnici građanskih inicijativa su prijavili sve Ustavnom sudu, ali ništa ni nakon deset godina."
Država ponovno ulazi u priču, ne samo tvrtke koji pritišću korisnike da mijenjaju stare razdjelnike, odnosno da uzmu nove ako nemaju stare. Sada se propisuje visoka naknada za one koji ih nemaju ili koriste stare. Kako se došlo do naknade od pola eura po metru kvadratnom?
"Nema jasnog objašnjenja. Povlače se ad hoc potezi ne bi li se ispetljalo iz cijele priče. Analiza Ekonomskog instituta je pokazala da razdjelnici nisu isplativi još u vrijeme dok je Tihomir Orešković bio premijer. Ali, kad je HNS ušao u vlast, sve ide u ladicu. Jesu li razdjelnici razlog za nikad viđeni politički zaokret", pitao se na kraju Nino Raspudić.
