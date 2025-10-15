Plenković podnio izvješće o stanju nacije, oporba: "To je pričanje bajki"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podnio je u srijedu Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu Vlade, kojim ujedno obilježava i početak 10. godine mandata, istaknuvši da se Hrvatska ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću.
Predsjednik Vlade obvezan je "izvješće o stanju države i nacije" podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju, u kojem se osvrće na proteklo razdoblje, ali i najavljuje mjere i korake za sljedeće.
Drugo je to izvješće u trećem mandatu Plenkovićeve Vlade, a ukupno deveto otkad je premijer.
15 Objava
12:35
prije 1h
Ahmetović: Ovo izvješće je pričanje bajki
Nakon povreda Poslovnika, sa svojim izlaganjima započeli su saborski klubovi. Među prvima je bio i Klub SDP-a, u ime koga je govorila Mirela Ahmetović.
"I ovo izvješće je još jedno prenemaganje i dosadno, tiradno i pomalo zaglupljujuće friziranje podataka i pričanje bajki. Ako se u nečemu usavršio premijer Plenković, to je pričanje bajki", kazala je, potvrdivši da SDP ovo izvješće neće prihvatiti, prenosi tportal.
"Mađari vole kada je HDZ na vlasti"
Podsjetila je kako je 2016. Andrej Plenković "poput Djeda Mraza" na Badnjak obećao da će vratiti INA-u u hrvatske ruke. "Ne samo da ju nismo vratili, nego nam se smiješi da izgubimo dio JANAF-a. Jer Mađari nam se šuljaju oko njega, a svi znamo koliko Mađari vole kada je HDZ na vlast", kazala je Ahmetović.
"Pandemija je pokazala svu tragičnost kad se ispreplete politika i znanost. Postoje zapisi koji govore o katastrofalnom vođenju covid krize. Imamo jednu od najviših stopa umrlih u svijetu", dodala je.
Spomenula je kako dvije trećine umirovljenika živi u siromaštu. "S uvećanim mirovinama mogu kupiti 30 posto manje nego kada su im mirovine bile manje", poručila je.
Ahmetović je pobrojala i stvari o kojima je, kako kaže, Plenković šutio poput slučaja Beroš problema s poreznim USKOK-om, problema na Ustavnom sudu, u Povjerenstvu za sukob interesa itd. "Plenković ne podnosi izvješće o radu, nego izvješće o samohvali. Slušali smo bajku o uspješnoj Hrvatskoj, dok građani žive sasvim drugu prič", kazala je Ahmetović.
12:21
prije 1h
Plenković: Čvrsto stojimo uz Ukrajinu, dvodržavno rješenje na Bliskom istoku
Hrvatska nastavlja čvrsto stajati uz Ukrajinu, podupire dvodržavno rješenje na Bliskom istoku kao i proširenje EU-a te nastavlja brinuti za svoju dijasporu, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković predstavljajući Saboru godišnje izvješće o radu vlade.
"Nastavljamo podršku Ukrajini, trajnu i stalnu", rekao je Plenković u dijelu izvješća o radu vlade koje se odnosi na vanjsku politiku.
Što se tiče sukoba između Izraela i Hamasa, Plenković je spomenuo sporazum koji je potpisan u ponedjeljak te kazao kako cijeli proces ide prema dvodržavnom rješenju što Hrvatska podržava.
Hrvatska je od početka rata u Pojasu Gaze osudila teroristički napad Hamasa na Izrael u listopadu 2023., kao i stradavanje civila u Pojasu Gaze.
U ponedjeljak su države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi - Egipat, Katar i Turska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom - potpisali dokument o kraju rata u Pojasu Gaze na međunarodnom sastanku na vrhu dvadesetak svjetskih čelnika u egipatskom Šarm el-Šeiku.
Dokument se temelji na 20 točaka Trumpovog mirovnog plana, od kojih se mnoge još trebaju jasnije razraditi.
Plenković je ponovio i da je Hrvatska među najvećim zagovarateljima europskog proširenja, i na zapadnom Balkanu i šire, izdvajajući BiH koja je uvijek u "središtu interesa hrvatskih napora".
Zemlje kandidati na zapadnom Balkanu su BiH, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija, te potencijalni kandidat Kosovo, a kandidatkinje su i Moldavija, Ukrajina i Gruzija. Većina njih počela je i pristupne pregovore.
"Vodimo računa i o Hrvatskoj dijaspori", kazao je premijer, posebno ističući projekt Ljetna škola domovina kroz koji mladi Hrvati iz cijelog svijeta dolaze u Hrvatsku i upoznaju zemlju svojih predaka.
11:20
prije 3h
Zastupnici koriste povredu poslovnika za repliciranje
Nakon što je Plenković završio izlaganje, 23 zastupnika prijavilo je povredu Poslovnika. Obratio se Jandroković i zamolio zastupnike da povuku prijave povrede Poslovnika, koje koriste kao način repliciranja. SDP-ovci, međutim, nisu odustali.
11:19
prije 3h
Plenković o socijalnoj politici
Dodaje da će donijeti Zakon o starijim osobama: "Takav zakon nam treba i to ćemo donijeti."
"Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu sada iznosi 160 eura, 51 posto više nego 2016.", rekao je Plenković.
Govorio je i o Zakonu o inkluzivnom dodatku: "Možda ide sporo, ali inkluzivnog dodatka prije nije bilo. Mi smo četiri procedure sveli na jednu proceduru. Pokrenuto je gotovo 350 tisuća postupaka, riješeno više od 240 tisuća, a više od 185 tisuća građana već prima inkluzivni dodatak", kazao je Plenković.
11:16
prije 3h
Plenković: Prosječna mirovina - iznad 700 eura
Komentirao je i demografske mjere: "Najvažnija mjera je povećati naknadu za roditelji dopust. Mi smo ju povećali devet puta. Danas netko tko ima plaću do 3000 eura, ako je godinu dana na roditeljskom dopustu prima punu plaću."
Govorio je i o položaju umirovljenika: "Njima je najteže, sa svojom mirovinom žive teško, radili smo na tome da se njima primanja povećaju. Promijenjena je formula usklađivanja na 85:15, zadnje je usklađenje bilo 6, 48 posto, isplatili smo 11 jednokratnih potpora. Godišnji dodatak, dakle, ne postoji 13. mirovina, to je kolokvijalno pušteno da ljudi misle da će dobiti još jednu punu mirovinu. To nije realno, nemamo mi tih novaca u proračunu. Bilo bi super da imamo, ali nemamo. Ovo da godina staža vrijedi 6 eura koštat će državu 210 milijuna eura rebalansom proračuna."
"Prosječna mirovina će doći iznad 700 eura, naš je cilj da dođemo na iznad 800 eura", dodao je.
10:53
prije 3h
Dobra turistička godina, veliki prometni projekti, energetska sigurnost
Važna gospodarska grana u Hrvatskoj ostaje turizam, kaže premijer i navodi da dosadašnji dio turističke godine pokazuje dobre rezultate, s 20,4 milijuna dolazaka i 106 milijuna noćenja, koji su rezultirali i rekordnim prihodima.
Pozvao je na odgovorno formiranje cijena u turizmu.
Govorio je i o nizu prometnih projekata kao što su obnova i modernizacija Tunela Učka, ulaganja u luke, obilaznice itd. Prioritetnom je označio izgradnju ceste Omiš - Split. Nije zadovoljan brzinom investicija u željeznice i kaže da bi ih trebalo ubrzati.
Plenković je istaknuo da je zahvaljujući izgradnji LNG terminala na Krku, osigurano dovoljno plina za Hrvatsku i susjede.
Govoreći o poljoprivredi, rekao je da je cilj osigurati prehrambenu samodostatnost.
10:45
prije 3h
"Dva velika problema"
Govorio je i o paketima pomoći Vlade: "Da smo samo jedan mjesec pustili račune kakvi su bili tržišni, nastao bi šok. Ni to nismo učinili, puštamo fazno da se polako vratimo na tržišne cijene energenata."
"Imamo dva velika problema u hrvatskom društvu. Jedan su inflatorni pritisci i očekujem veću ulogu HNB-a", kazao je.
Kao drugi problem navodi priuštivo stanovanje za mlade: "To su dva velika problema koji imamo i na kojima radimo, a nekada nas i frustriraju."
10:38
prije 3h
Neopravdano bogaćenje na krizi
"Ograničenjem cijena struje, plina, goriva i osnovnih namirnica spriječili smo pad životnog standarda i očuvali kupovnu moć građana", rekao je Plenković i dodao kako nije u redu da se pojedini trgovci, dobavljači, građevinski sektor i drugi neopravdano bogate na krizi i na pomoći koju je država osigurala svima.
Govoreći o poreznim rasterećenjima, spomenuo je da je proveden akcijski plan smanjenja parafiskalnih nameta u vrijednosti 135 milijuna eura.
"Pozitivno je da su u 2024. poduzeća ostvarila rekordne prihode od 170 milijardi eura i rekordnu dobit od 10 milijardi eura", rekao je Plenković.
Istaknuo je i rast industrijske proizvodnje od 3,6 posto u prvih osam mjeseci ove godine te rast robnog izvoza za 4,2 posto u prvih sedam mjeseci u odnosu na isto razdoblje lani, a pritom izvoz prerađivačke industrije raste 5,5 posto.
Plenković kaže i da je Hrvatska sigurno i predvidljivo mjesto za strana ulaganja te da je put u povijesti inozemni dug države manji je od ukupne štednje građana i poduzeća u bankama.
Vlada je prema njegovim riječima štednju aktivirala u korist razvoja, kroz tri izdanja državnih obveznica i 13 trezorskih zapisa pri čemu su građani podnijeli 340 tisuća ponuda u vrijednosti 11,4 milijardi eura.
Time je 323 milijuna eura kamata ostalo hrvatskim građanima, a ne bankama, kaže Plenković.
10:26
prije 3h
Plenković: Hrvatsko gospodarstvo raste...
Hrvatsko gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala, među najbržim stopama u Europskoj uniji, a za ovu godinu očekuje se rast na godišnjoj razini od 3,3 posto, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković koji je u Hrvatskom saboru podnio godišnje izvješće o radu Vlade.
Kaže da je BDP po stanovniku dosegnuo 77 posto prosjeka EU-a, a do kraja Vladina mandata cilj je premašiti 80 posto.
Kao sliku, prema njegovim riječima odgovorne fiskalne politike, naveo je zadržavanje deficita ispod tri posto i smanjenje javnog duga na 56,9 posto BDP-a.
Spomenuo je i da tri vodeće rejting agencije - Fitch, Moody’s i Standard & Poor’s, drže rejting Hrvatske u investicijskoj kategoriji A.
Očekuje da će iduće godine Hrvatska postati članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.
Kada je riječ o plaćama, kaže da je od 2016. minimalna bruto plaća porasla za 134 posto, prosječna plaća za 92 posto, medijalna plaća za 90 posto i prosječne mirovine za 93 posto.
Otvoreno je, dodaje, preko 300 tisuća novih radnih mjesta pa je danas u Hrvatskoj rekordnih milijun i 780 tisuća osiguranika i povijesno niska razina nezaposlenosti od oko četiri posto, sa 76 tisuća nezaposlenih, a omjer nezaposlenih i zaposlenih je 1:23, u odnosu na 1:4 u 2016. godini.
Podsjetio je i na državne pakete pomoći građanima i gospodarstvu zbog covida, inflacije i energetske krize vrijedne ukupno 8,5 milijardi eura. Tvrdi da je zahvaljujući tome očuvana socijalna kohezija i zaštićeni najranjiviji.
10:09
prije 4h
Plenković podnosi izvješće o stanju nacije
"Činjenica da smo ovdje tri mandata u kontinuitetu potvrda je političke stabilnosti. Današnje globalne okolnosti su takve da mir i sigurnosti nisu više zajamčeni. Ruska agresija na Ukrajinu, ratovi na Bliskom istoku, energetske krize, u takvom svijetu svaka država mora štititi nacionalne interese, a ostati vjerna svojim načelima i vrijednostima", započeo je Plenković.
Plenković se prvo referirao na kritike oporbe: "Stopa siromaštva...SDP završava svoj mandat u riziku od siromaštva s milijun i 200 tisuća ljudi. Danas oko 800 tisuća. Korigirajte vaše izvore. Što se tiče borbe protiv korupcije, pravosudna tijela rade po Ustavu i zakonu, ne štite nikoga, korupcija ima ime i prezime i ima puno podršku USKOK, DORH i EPPO, hrvatska policija da otkrivaju počinitelje. Kada je riječ o vašim aluzijama da se u Hrvatskoj promovira pedofilija, ja vas molim da ne miješate Istanbulsku konvenciju... Vi koji to miješate s temama koje s konvencijom nemaju veze, adresirajte to na razinu Grada Zagreba i na s Možemo povezanim ljudima."
Osvrnuo se i na strane radnike: "U Hrvatskoj imamo oko 160 tisuća stranih radnika, to je dobro za hrvatsko gospodarstvo."
"Ove kritike koje smo čuli i dječje komentare da ćemo slušati šarene laže o Hrvatskoj, nećemo. Vlada ne smatra da je riješila sve probleme i da je sve ono što činimo idealno, ali se svaki dan trudimo da građanima bude bolje", poručio je Plenković.
"Isprobali ste sve taktike i ni jedna vam nije upalila. Znate zašto? Ljudi bolje vide od vas kako se živi u Hrvatskoj", kazao je Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare