Plenković podnio izvješće o stanju nacije, oporba: "To je pričanje bajki"

Nakon povreda Poslovnika, sa svojim izlaganjima započeli su saborski klubovi. Među prvima je bio i Klub SDP-a, u ime koga je govorila Mirela Ahmetović.

"I ovo izvješće je još jedno prenemaganje i dosadno, tiradno i pomalo zaglupljujuće friziranje podataka i pričanje bajki. Ako se u nečemu usavršio premijer Plenković, to je pričanje bajki", kazala je, potvrdivši da SDP ovo izvješće neće prihvatiti, prenosi tportal.

"Mađari vole kada je HDZ na vlasti"

Podsjetila je kako je 2016. Andrej Plenković "poput Djeda Mraza" na Badnjak obećao da će vratiti INA-u u hrvatske ruke. "Ne samo da ju nismo vratili, nego nam se smiješi da izgubimo dio JANAF-a. Jer Mađari nam se šuljaju oko njega, a svi znamo koliko Mađari vole kada je HDZ na vlast", kazala je Ahmetović.

"Pandemija je pokazala svu tragičnost kad se ispreplete politika i znanost. Postoje zapisi koji govore o katastrofalnom vođenju covid krize. Imamo jednu od najviših stopa umrlih u svijetu", dodala je.

Spomenula je kako dvije trećine umirovljenika živi u siromaštu. "S uvećanim mirovinama mogu kupiti 30 posto manje nego kada su im mirovine bile manje", poručila je.

Ahmetović je pobrojala i stvari o kojima je, kako kaže, Plenković šutio poput slučaja Beroš problema s poreznim USKOK-om, problema na Ustavnom sudu, u Povjerenstvu za sukob interesa itd. "Plenković ne podnosi izvješće o radu, nego izvješće o samohvali. Slušali smo bajku o uspješnoj Hrvatskoj, dok građani žive sasvim drugu prič", kazala je Ahmetović.