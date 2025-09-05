Iz Vlade za N1: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon samita država saveznica Kijeva.
Iz Vlade RH dobili smo potvrdu da Hrvatska nije među 26 zemalja koje spominje Macron.
"Hrvatska neće slati vojnike, ali osiguravamo svaku drugu pomoć Ukrajini već tri i pol godine otpočetka agresije", rekli su za N1 iz Vlade.
Tko šalje vojnike, a tko ne?
Inače, francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.
Njemačka je spremna povećati izdvajanja za obuku i naoružavanje ukrajinskih snaga, no o daljnjim vojnim obavezama poput slanja vojnika odlučit će tek nakon što se jasnije odrede uvjeti mira, objavio je glasnogovornik vlade u četvrtak.
Italija i Poljska jasno su dale do znanja da neće slati svoje trupe u Ukrajinu.
