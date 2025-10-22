prvi ročnici na siječanj
Anušić: "Onaj tko odluči biti na raspolaganju Oružanim snagama do 55. godine mora imati bolje uvjete"
Prvi ročnici na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) dolaze u siječnju, a plan obuke predviđa i upravljanje dronovima te zaštitu od kibernetičkih prijetnji, rekao je u Dnevniku HRT-a ministar obrane Ivan Anušić, odgovorivši pritom na kritike oporbe da TVO ne uzima u obzir prirodu suvremenog ratovanja.
Ministar obrane Ivan Anušić kazao je da će prvi ročnici u vojarne doći u siječnju.
Ne vidim razlog da zakon ne bude izglasan u petak. Čim se to dogodi, krećemo s liječničkim pregledima i pozivima. Vjerujem da će prvi ročnici u siječnju 2026. biti u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, rekao je za HRT, dodavši kako se planira osposobljavanje do 3000 vojnikinja i vojnika u prvoj godini provođenja TVO-a.
Nakon toga, naglasio je, "slijedi povećanje, a krajnji cilj je obuka 4000 tisuće vojnika godišnje".
"Oni bi zadovoljavali potrebe pričuve i djelatnog vojnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske", ustvrdio je.
Koje bi vještine trebali usvojiti?
Ministar se osvrnuo i na vještine koje bi ročnici trebali usvojiti.
"Bit će upoznati s novim tehnologijama i iskustvima. Upravljat će FPV dronovima, vježbati na simulatorima te naučiti kako se zaštititi od kibernetičkih prijetnji", naglasio je.
Istaknuo je i da će ročnici naučiti kako pružiti prvu pomoć sebi i suborcima.
"Tu je i obuka samoobrane, taktike preživljavanja i sve ono što moderne oružane snage imaju u svom programu obuke", dodao je.
"Dronovi preuzimaju primat, ali ne donose prevagu"
Kako je naglasio Anušić, iako dronovi preuzimaju primat u modernom ratovanju, tek u kombinaciji s dobrima vojnicima donose prevagu.
"Hrvatska se tu stavlja na poziciju vodeće nacije unutar Europske unije kada je riječ o proizvodnji i distribuciji. Dronovi preuzimaju primat, ali nisu samo oni ti koji donose prevagu. Prevagu donose i vojnici i tehnologija", rekao je.
Upitan jesu li dva mjeseca dovoljna za obuku, odgovorio je potvrdno.
"Da smo se odlučili za šest mjeseci, rekli bi da je to previše, pa bi to trebalo smanjiti na tri. Da smo predložili tri mjeseca, opet bi rekli da je previše pa upitali zašto ne uzmemo dva. Postoji okvir u kojem se u dva mjeseca može obučiti ročnike za sve navedene vještine. Nakon toga, ako netko od ročnika želi postati profesionalac, on će se specijalizirati", kazao je.
Onaj tko odluči biti na raspolaganju Oružanim snagama do 55. mora imati bolje uvjete
Osvrnuo se i na kritike oporbe koja tvrdi da pojedine beneficije diskriminiraju one koji neće sudjelovati u temeljnom vojnom osposobljavanju.
"Netko tko se odluči obući uniformu i uzeti pušku te biti na raspolaganju Oružanim snagama do svoje 55. godine, mora imati bolje uvjete od onoga koji kaže da to ne želi. Onaj tko je odlučio izložiti sebe opasnosti, mora biti potaknut beneficijama", ustvrdio je Anušić.
Priziv savjesti je ustavna kategorija, to smo puno puta ponovili. Nitko neće prisiljavati nekog da nosi uniformu i naoružanje, ali ako se netko poziva na priziv savjesti, bit će upućen na drugo mjesto i neće morati oblačiti uniformu, niti prolaziti obuku, dodao je.
"Dronovi u Ukrajini čine 80 posto svih gubitaka ljudstva i mehanizacije"
Ministar je komentirao i ulogu Hrvatske unutar Europske unije i NATO-a, naglasivši kako bi dronovi trebali postati zaštitni znak hrvatske obrambene industrije.
"Proizvodimo oko 200 tisuća komada vrhunskih FPV dronova koji su u potpunosti proizvod uma, ruku, znanja, softwarea i hardwarea iz Hrvatske. Niti jedan dio nije kineski ili onaj koji Hrvatska ne može proizvesti", rekao je.
Istaknuo je kako Hrvatska vrlo brzo može povećati proizvodnju na 500 tisuća komada.
"FPV dronovi u ovom trenutku na bojištu u Ukrajini čine 80 posto svih gubitaka ljudstva i mehanizacije", dodao je Anušić.
