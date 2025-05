Anušić za N1: Nikakve optužnice ne dolaze u obzir

"To nisu optužnice, to su dopisi, traženja od strane tužiteljstva BiH vezani uz traženje određenih informacija. Optužnice ne dolaze u obzir. Predsjednik je, činilo se tada, rekao da su optužnice stigle. To su i neki generali rekli, no to je sada pojašnjeno", zaključuje ministar obrane Ivan Anušić.