Arhitekt otkrio što je najveći problem novog Zakona o prostornom uređenju

Arhitekt Krunoslav Šmit bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao novi Zakon o prostornom uređenju i što je najspornije u njemu.
"Prva stvar je sam način na koji je zakon napravljen odnosno način na koji je bila uključena struka. Mi smo bili formalno uključeni, ali sadržajno nismo. Godinu dana je trebalo da se okupi 60 članova povjerenstva koji su se onda sastali dva put i već drugi sastanak je dobio nacrt prijedloga. Na ta dva sastanka mi smo bili u situaciji da nam se prezentira ono što je ministarstvo već napravilo. Mi smo bili uključeni tako da smo čuli što se radi", rekao je Šmit.
Rekao je da je i prvi veliki problem novog zakona urbanistički projekt koji unosi veliki nered u postojeći sustav prostornog planiranja.
"To nije planski dokument nego dokument koji omogućuje da se temeljem njega izdaju dozvole za gradnju. On ima mogućnost da mijenja sve druge planove. On je naddokument ili paralelni sustav uređivanja prostora koji iskače iz sustava prostornog uređenja.
Po novom zakonu, mi napravimo urbanistički projekt i kad je napravljen, plan ima obavezu ugraditi ga u sebe bez obzira što se okolo događa. Zapravo se sve mora prilagoditi urbanističkom projektu", rekao je Šmit i dodao da novi prijedlog zakona promovira na neki način velike promjene.
"Recimo drugačije se definira pojam građevinskog područja, jedinice lokalne samouprave gube puno ovlasti u uređenju svog prostora i pitanje je i jesu li svi zadovoljni s uvođenjem teme priuštivog stanovanja", dodao je Šmit.
Odgovorio je i na pitanje je li se moglo ići na to da se ubrza procedura, ali bez narušavanja hijerarhijskog sustava.
"To je područje gdje smo mi kao struka mogli dati veliki doprinos. Mi od novog zakonskog okvira očekivali da baš u području participacije donose poboljšanje, ali on je napravio suprotno. Javna rasprava ostaje javna rasprava, ali se seli u online oblik i sad imamo javna savjetovanja koja će za mnoge značiti da se neće moći uključiti u taj model komuniciranja", objasnio je Šmit.
Za kraj je odgovorio da pitanje što struka očekuje da će se dalje događati.
"Mi se kao struka nadamo da će se povući ovaj prijedlog zakona kako bi doživio korjenite izmjene", zaključio je Šmit.
