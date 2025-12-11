Arhitekt otkrio što je najveći problem novog Zakona o prostornom uređenju

"Prva stvar je sam način na koji je zakon napravljen odnosno način na koji je bila uključena struka. Mi smo bili formalno uključeni, ali sadržajno nismo. Godinu dana je trebalo da se okupi 60 članova povjerenstva koji su se onda sastali dva put i već drugi sastanak je dobio nacrt prijedloga. Na ta dva sastanka mi smo bili u situaciji da nam se prezentira ono što je ministarstvo već napravilo. Mi smo bili uključeni tako da smo čuli što se radi", rekao je Šmit.