Arhitekt o Bačićevim zakonima: U ovome kao struka vidimo opasnost

"U prostorno-planskim dokumentima koji se planiraju nema ideje o dugoročnom razvoju prostora. To je bio nedostatak i prošlih zakona, no ako se radi novi zakonski okvir, bilo bi za očekivati da u ovim okolnostima, u kojima je pritisak na naš prostor veći od onoga kakav je bio prije ulaska u EU, trebamo brinuti za dugoročno pitanje, ali i odgovor - što se s našim prostorom treba dogoditi? Da se po tome kroji zakonsko rješenje i da taj prostor zaštitimo ili ga dovedemo tamo gdje želimo da on bude", rekao je.