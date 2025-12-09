Možemo traži da se prijedlog Zakona o prostornom uređenju povuće iz procedure

“Ranijim izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Vlada je omogućila državljanima i tvrtkama iz svih članica OECD-a da u Hrvatskoj nekretnine kupuju pod istim uvjetima kao i građani Hrvatske. Druge članice OECD-a na sektor nekretnina stavile su zaštitne rezervacije upravo zato da zaštite svoje građane. Plenkovićeva vlada to nije učinila, a sada ovim Zakonom o prostornom uređenju stranim investitorima otvara hrvatski prostor na izvol’te”, upozorila je Benčić.