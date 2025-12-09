Možemo traži da se prijedlog Zakona o prostornom uređenju povuće iz procedure

Stranka Možemo pozvala je u utorak Vladu da konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju povuče iz zakonodavne procedure ocijenivši da se njime pogoduje interesima investitora, te", te je najavila i početak terenske kampanje informiranja građana o štetnosti Zakona.
Oglas
Zakon nije moguće popraviti nikakvim amandmanima jer u svojoj osnovi ide iz logike vlasništva nad parcelom i udovoljavanja interesima investitora, nauštrb zaštiti javnog interesa u upravljanju prostorom", istaknule su koordinatorica stranke i predsjednica kluba Možemo u Hrvatskom saboru, Sandra Benčić i saborska zastupnica Urša Raukar-Gamulin.
“Ovaj prijedlog Zakona protuustavan je jer ograničava lokalnu samoupravu u pitanjima prostornog planiranja i napravit će nemjerljivu štetu budućim generacijama. Zastupnici vladajuće većine izabrani su da predstavljaju sve građane i da štite Ustav na koji su se zakleli, ako za ovaj Zakon dignu ruku, svjesno rade protiv javnog interesa”, poručila je Benčić.
Posebno je upozorila da se ubrzano izglasavanje Zakona događa uoči 2026. godine, u kojoj bi Hrvatska trebala ući u članstvo OECD-a, i predstavlja nastavak ranijih poteza Vlade Andreja Plenkovića.
“Ranijim izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Vlada je omogućila državljanima i tvrtkama iz svih članica OECD-a da u Hrvatskoj nekretnine kupuju pod istim uvjetima kao i građani Hrvatske. Druge članice OECD-a na sektor nekretnina stavile su zaštitne rezervacije upravo zato da zaštite svoje građane. Plenkovićeva vlada to nije učinila, a sada ovim Zakonom o prostornom uređenju stranim investitorima otvara hrvatski prostor na izvol’te”, upozorila je Benčić.
Naglasila je da će kombinacija ta dva zakona imati dramatične posljedice za građane i objasnila da će svaki put kada investitor stekne 51 posto čestice, moći pokrenuti urbanu komasaciju.
“Prema sadašnjem prijedlogu, privatni investitor pokreće postupak, vještak procjenjuje vrijednost, a ljude se doslovno miče s njihove zemlje i oni tu više ništa ne mogu”, upozorila je.
Urša Raukar-Gamulin je naglasila da protiv predloženog paketa zakona, počevši sa Zakonom o prostornom uređenju, javno istupaju vodeće strukovne organizacije arhitekata i urbanista u Hrvatskoj, a istaknula je da se čak oglasila i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
"Ako se ovaj prijedlog izglasa, urbanizam i urbanistička struka u Hrvatskoj prestaju postojati. Kako je rekao arhitekt akademik Nikola Bašić - 'prostor koji smo obranili u ratu, sada ćemo izgubiti u gruntovnici'”, upozorila je Rauklar-Gamulin.
Postavila je pitanje zašto se prijedlozi Zakona u drugo čitanje šalju nakon samo 15 dana i tko pritišće Vladu da forsira “izuzetno loš i opasan zakon koji prijeti svim građanima, prostoru i vitalnim interesima Republike Hrvatske”.
Možemo! danas kreće i s terenskom kampanjom informiranja građana te poziva građane da se priključe i kampanji pisanja pisama zastupnicima vladajuće većine u Hrvatskom saboru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas