Branko Bačić o zakonu kojem se protivi struka: Možda nije najbolji, ali ostaje takav kakav jest

Zakone treba povući iz procedure ili makar uputiti i u treće čitanje. Ovdje se radi o budućnosti naše zemlje, nigdje nam se ne žuri i ništa se neće dogoditi ako odgodimo njihovo donošenje za par mjeseci kako bi se uskladili s primjedbama struke i donijeli u korist svih građana, poručili su zastupnici SDP-a, Centra, Možemo te nezavisna Marija Selak Raspudić, govoreći o zakonima o prostornom uređenju, o gradnji te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu koje je Vlada uputila u drugo čitanje.