Bačić ne popušta pred pritiskom oporbe i struke: Nećemo odustati od razvoja Hrvatske

Ministar Bačić je odbacio te ocjene, ističući kako je gotovo na dnevnoj razini u kontaktu sa strukom te da se od pet strukovnih komora, zakonu protivi jedna. "I to je njen legitiman stav, ali i mene kao ministra i Vlade da brinemo o razvoju Hrvatske i od toga nećemo odustati", naglasio je i naveo kako je od deset načela komore arhitekata prihvaćeno njih devet.