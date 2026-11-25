ispravak tek nakon 18 sati
HDZ-ovka objavila dojmove s otvorenja obnovljene središnjice pa napravila apsurdni gaf
Saborska zastupnica HDZ-a Danica Baričević podijelila je na svom Facebook profilu dojmove sa svečanog otvorenja preuređene stranačke središnjice u Zagrebu, no pritom joj se potkrala neugodna pogreška u nazivu same lokacije. Umjesto Trga žrtava fašizma, zastupnica je napisala kako se središnjica nalazi na – Trgu fašizma.
Oglas
"Ponosno i svečano je večeras bilo na otvorenju Središnjice na Trgu fašizma u obnovljenoj zgradi gdje je održana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a", napisala je Baričević u svojoj objavi.
Iako su joj pratitelji u komentarima vrlo brzo ukazali na ovaj ozbiljan lapsus, zastupnica je spornu objavu ispravila tek nakon punih 18 sati.
Reagirala gradonačelnica Supetra
Njezin propust nije promaknuo ni gradonačelnici Supetra i SDP-ovki Ivani Marković, koja je situaciju iskoristila za ironičan komentar na račun vladajuće stranke.
"Nakon koridora Vc koji je postao koridor WC, sada je i Trg žrtava fašizma postao Trg fašizma. HDZ-ov kadar je uvijek najbolji kadar. Ponosna HDZ-ovka", poručila je Marković.
Podsjetimo, obnovljeno sjedište HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u ponedjeljak je svečano pustio u rad premijer Andrej Plenković, čime je zgrada ponovno vraćena u funkciju nakon više od tri godine obnove zbog oštećenja nastalih u potresu.
Ovo nije prvi put da se Danica Baričević našla u fokusu javnosti zbog svojih javnih istupa. U siječnju 2024. godine izazvala je burne reakcije kada je, gostujući na Televiziji Dalmacija, govoreći o stranim radnicima u Hrvatskoj upotrijebila formulaciju "škurih, crnih i malih". Tad se branila tvrdnjom da su njezine riječi izvučene iz konteksta i pogrešno shvaćene, naglasivši kako poštuje strane radnike jer pošteno zarađuju za život.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas