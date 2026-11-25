Ovo nije prvi put da se Danica Baričević našla u fokusu javnosti zbog svojih javnih istupa. U siječnju 2024. godine izazvala je burne reakcije kada je, gostujući na Televiziji Dalmacija, govoreći o stranim radnicima u Hrvatskoj upotrijebila formulaciju "škurih, crnih i malih". Tad se branila tvrdnjom da su njezine riječi izvučene iz konteksta i pogrešno shvaćene, naglasivši kako poštuje strane radnike jer pošteno zarađuju za život.