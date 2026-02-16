ODJECI MINHENSKE KONFERENCIJE
Avdagić: "Rubijev govor je početak kalibriranog odnosa Europe i SAD-a. Bit će to novo normalno"
Nakon nastupa američkog potpredsjednika JD Vance na prošlogodišnjoj Minhenskoj konferenciji o sigurnosti, gdje je oštro kritizirao Europu poručivši joj da su "novi šerif u gradu" (Trump i njegova administracija) i da stvari više neće biti iste kao prije, ovogodišnji govor na istom mjestu američkog državnog tajnika Marca Rubija čekao se s nestrpljenjem, ali i strepnjom oko budućnosti transatlantskog saveza SAD-a i Europe.
No Rubijev govor u Münchenu prošle subote bio je sasvim drugačije intoniran od lanjskog Vanceovog, koji je Europu posebno prozvao zbog gušenja slobode govora i nekontroliranih migracija, iako mnogi tvrde da je razlika bila samo u izričaju, ne i u sadržaju.
S druge strane, Marco Rubio je ponovio i tvrdnje Trumpove administracije o "slaboj" Europi koja se bori za svoj civilizacijski opstanak te kritike na račun nekontroliranih valova migracije koji "ugrožavaju budućnost Zapada" i stvaranja "kulta klimatskih promjena".
"Lanjski istup JD Vancea imao je učinka"
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra, pak, kako se puno toga promijenilo u godini dana od prošle do ove sigurnosne konferencije u Münchenu, odnosno od Vanceovog do Rubijevog govora.
"Lanjski istup JD Vancea nije bio očekivan na takav način, ali je proizveo određene učinke. U prvom redu obrambenu emancipaciju Europe u partnerstvu s SAD-om koje ne prestaje."
Avdagić kaže kako je oprezan spram tumačenja da je Rubio zapravo rekao isto što i JD Vance, ali na ljepši način.
"Ono što su svi pozdravili je (Rubijevo) podsjećanje na veze između SAD-a i Europe. Takvo što se i čekalo s obzirom na narušene odnose u posljednje vrijeme. Smatralo se ranije da europsko povećanje izdataka za obranu zapravo nije ono što SAD žele. No taj se pomak dogodio još za vrijeme predsjednika Baracka Obame i poruka je tada bila jasna: dva posto BDP-a izdvajanja za obranu. A prošlo je deset godina i nije bilo nikakvog pomaka sve do ruske agresije na Ukrajinu. Dio govora Rubija ticao se i pitanja nekontroliranih migracija. No ne govorimo li svi u Europi o tom problemu? I najliberalniji političari govore da moramo naći način da se ispravi to stanje jer će inače izazvati duboke političke promjene u Europi."
"Čitao je govor da ne bude pogrešnih interpretacija"
Sukus svega je, kaže Avdagić, da su poslane poruke koje manje-više svi znamo, ali ljepše upakirane od onih koje je lani poslao JD Vance.
"Mislim da se izbjeglo, a i dobro da jest, spominjanje određenih političkih opcija. Osim toga, Rubio je čitao svoj govor što znači da se pazilo da ne bude pogrešnih interpretacija. Na koncu, taj govor označava početak kalibriranog odnosa SAD-a i Europe nakon što smo godinu dana imali konfuzan odnos u najnegativnijem smislu i da je stvoren novi jaz. Mislim da je sada svima jasno kako je došlo vrijeme za uspostavu novih, jasnih odnosa koji će biti u interesu obje strane. I da Europa u tom odnosu ima pravo tražiti svoj dio kolača jer ako se odnosi mijenjaju, onda se moraju mijenjati u korist obje strane", kazao je.
"Europa mora samoj sebi odgovoriti na neka pitanja"
Avdagić napominje kako se iz Rubijevog govora iščitava da su Europa i SAD došli u fazu kalibracije svojih odnosa, ali i da Europa mora unutar sebe kalibrirati odnose.
"Pritom je ključno pitanje što je budućnost Europske unije. Hoće li to zaista biti EU više brzina, o čemu se ne govori od jučer? Ili će biti federalizirana EU, što se već jednom pokušalo i neslavno je propalo? Ili će EU biti labava federacija koja bi time što je labavija, bila i ranjivija? To su pitanja na koja Europa mora odgovoriti unutar sebe. Pritom je kalibriranje odnosa s SAD-om tek manji dio posla", smatra.
Za tako 'kalibrirane' odnose Europe i SAD-a Avdagić kaže da će biti 'novo normalno' stanje koje se neće promijeniti bez obzira na to koja će administracija biti u Bijeloj kući.
"U diplomatskom smislu trebalo bi raditi na tome da predsjednik Donald Trump ubuduće ne daje izjave kakve je davao o Grenlandu. No čini se da je i američka strana naučila lekcije po tom pitanju. U tom smislu izostanak potpredsjednika JD Vancea na Minhenskoj konferenciji ove godine daje tomu jednu jasnu poruku."
SAD će uskoro povući vojsku iz Europe?
Naš sugovornik također ističe kako je prijašnjih godina i iz Europe bilo oštrih poruka upućenih SAD-u, ponekad i nekorektnog odnosa.
"Nikada to nije jednostrana priča. Sada je poslano jako puno poruka koje se mogu sažeti u jednu: došao je trenutak u kojemu je jasnije što očekujemo jedni od drugih. Jasno je i da nisu bitne samo riječi, nego i djela. Još jednom je ponovljeno da SAD žele Europu koja je spremna braniti se sama, koja neće biti njen sigurnosni klijent. Već duže vrijeme šalje se i poruka Europi da poradi na vlastitim ekonomijama. Nedavno je šef američke misije pri NATO-u rekao kako očekuje od europskih zemalja jačanje njihovih ekonomija jer ulaganja u obranu treba plaćati. Odnos Europe i SAD-a zapravo nije nekorektan. Kada se sve ogoli, od Rubija smo dobili vrlo korektnu poruku. I naglašeno je da ostajemo saveznici", kazao je Avdagić.
Na koncu, Avdagić smatra kako se praktički već može govoriti da će SAD u doglednoj budućnosti odustati od vojne prisutnosti u Europi, ali i na Bliskom istoku.
"Njihova 'boots on the ground' prisutnost uskoro će, zapravo, jednostavno nestati", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare