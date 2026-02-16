Avdagić: "Rubijev govor je početak kalibriranog odnosa Europe i SAD-a. Bit će to novo normalno"

"Ono što su svi pozdravili je (Rubijevo) podsjećanje na veze između SAD-a i Europe. Takvo što se i čekalo s obzirom na narušene odnose u posljednje vrijeme. Smatralo se ranije da europsko povećanje izdataka za obranu zapravo nije ono što SAD žele. No taj se pomak dogodio još za vrijeme predsjednika Baracka Obame i poruka je tada bila jasna: dva posto BDP-a izdvajanja za obranu. A prošlo je deset godina i nije bilo nikakvog pomaka sve do ruske agresije na Ukrajinu. Dio govora Rubija ticao se i pitanja nekontroliranih migracija. No ne govorimo li svi u Europi o tom problemu? I najliberalniji političari govore da moramo naći način da se ispravi to stanje jer će inače izazvati duboke političke promjene u Europi."