Govor Marca Rubija - pomirenje ili "vuk u janjećoj koži"?

Zelenski je ponovio sve što je u ovakvim prilikama rekao više puta – zahvalio se na dosadašnjoj pomoći i zatražio ubojitije oružje, kao i streljivo za koje je rekao da je na izmaku. Tvrdio je da će Rusija napasti već sljedeću zemlju ako porazi Ukrajinu. Razlog je, prema njemu, to što se Putin ne može odvojiti od ideje rata. „Možda sebe vidi kao cara, ali on je rob rata“, rekao je Zelenski.